Епифаний рассказал, каким будет первое решение «новой церкви» Украины после получения томоса

Киев, 17 декабря. Формирование руководящих органов станет первым после получения томоса решением Украинской поместной православной церкви, заявил ее митрополит Епифаний.

«Первым решением нам, конечно, нужно сформировать соответствующие органы, потому что на «объединительном соборе» мы приняли устав, но он будет утвержден томосом», — сообщил Епифаний в эфире украинского телевидения.

Он отметил, что на Украине после получения томоса будет «признанная всемирным православием» «полноценная автокефальная православная церковь». Епифаний также заявил, что намерен общаться с признающими решения вселенского патриарха поместными церквями.

В субботу, 15 декабря в Киеве прошел «объединительный собор», провозгласивший создание «Украинской поместной православной церкви». Ее главой был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

В начале октября синод Константинопольского патриархата снял с двух глав непризнанных украинских церковных структур анафему и отменил действие указа от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. Синод РПЦ осудил действия Константинополя, назвав создание «украинской поместной церкви» расколом, сообщает Газета.ru.

При этом представители канонической Украинской православной церкви заявляют, что украинские власти в последнее время усилили давление на архиереев УПЦ МП, требуя от них признания «поместной православной церкви».