Стало известно, как соединения РВСН защищены от налетов дронов и диверсий

Москва, 17 декабря. Российские ракетные войска стратегического назначения защищены от любых внешних угроз с воздуха и диверсий. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, защита строится от всего спектра нападений за счет применения робототехнических комплексов. Каракаев подчеркнул, что соединения защищены, в том числе от налетов дронов и диверсий. Он заявил, что охрану соединений РВСН усилили за счет комплексов радиолокационной и оптико-электронной разведки.

Кроме того, на вооружение РВСН поступили противодиверсионные машины «Тайфун-М», которые имеют в своем составе беспилотники, заявил Каракаев.