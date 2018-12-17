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Стало известно, как соединения РВСН защищены от налетов дронов и диверсий

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Стало известно, как соединения РВСН защищены от налетов дронов и диверсий

Москва, 17 декабря. Российские ракетные войска стратегического назначения защищены от любых внешних угроз с воздуха и диверсий. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, защита строится от всего спектра нападений за счет применения робототехнических комплексов. Каракаев подчеркнул, что соединения защищены, в том числе от налетов дронов и диверсий. Он заявил, что охрану соединений РВСН усилили за счет комплексов радиолокационной и оптико-электронной разведки.

Кроме того, на вооружение РВСН поступили противодиверсионные машины «Тайфун-М», которые имеют в своем составе беспилотники, заявил Каракаев.

Автор: Денис Коробейников
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