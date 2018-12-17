Пушков: МИД Турции заявил, что Трамп может вывести войска из Сирии

Москва, 17 декабря. Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность вывода войск из Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил председатель комиссии Совета федерации России по информационной политике Алексей Пушков через социальную сеть Twitter.

Ему понятно объяснили что больше бомбить Сирию НЕ позволять средства ПВО САР.

Надеемся что Пентагон это осознал и понял.

Думается — Andrey I.Barchan (@Netman_AB) December 16, 2018

По мнению Пушкова, позитивное решение Белого дома по этому вопросу стало бы сенсацией. Он напомнил, что контингент американских военнослужащих в САР составляет до четырех тысяч военнослужащих, без учета базы в Ат-Танфе.

«Трамп, возможно, об этом думает. Но его администрация думает о том, чтобы остаться», — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что Пушков сравнил Давос с Госдепом.