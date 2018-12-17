Ракетные комплексы «Ярс» поступят на вооружение в РВСН

Москва, 17 декабря. Около 100 новых образцов вооружения, включая ракетные комплексы «Ярс», поступят на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца 2018 года. Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

«До конца года в войска планируется поставить около 100 новых образцов вооружения», — заявил Каракаев в интервью «Красной звезде».

По его словам, новая техника позволит перевооружить полк в Йошкар-Олинской ракетной дивизии, а также продолжить перевооружение Козельского соединения. Он подчеркнул, что после поставки 100 образцов вооружения его уровень в войсках РВСН достигнет 70%.