Трое украинских военных погибли в ДТП во Львовской области

Львов, 17 декабря. Трое военнослужащих вооруженных сил Украины погибли в результате ДТП в поселке Ивано-Франково Яворовского Львоской области. Авария унесла жизни четырех людей. Об этом сообщается на странице Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного в социальной сети Facebook.

В сообщении высшего учебного заведения названы имена погибших военных: Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин. Руководство академии выразило соболезнования родным и близким жертв аварии.

Ранее RT сообщало о смерти трех военных украинских вооруженных сил во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне. Кроме того, девять человек получили повреждения различной степени тяжести.

Также Газета.ru сообщала о гибели американского военного при крушении в Винницкой области Украины самолета Су-27.