Летные испытания нового МБР «Сармат» начнутся в ближайшее время

Москва, 17 декабря. Летные испытания нового МБР «Сармат» пройдут в ближайшее время на космодроме Плесецк. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, сейчас полным ходом идут подготовительные работы, строится необходимая инфраструктура.

В ближайшей перспективе начнутся летные испытания комплекса, успешное проведение которых позволит приступить к серийному производству его составных частей», — сказал Каракаев.

Следует отметить, что в марте 2018 года в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал начало активной фазы испытаний нового МБР «Сармат».

Ранее о возможностях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» рассказали в министерстве обороны России. Об этом писала RT.