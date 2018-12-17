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Летные испытания нового МБР «Сармат» начнутся в ближайшее время

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Летные испытания нового МБР «Сармат» начнутся в ближайшее время

Москва, 17 декабря. Летные испытания нового МБР «Сармат» пройдут в ближайшее время на космодроме Плесецк. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, сейчас полным ходом идут подготовительные работы, строится необходимая инфраструктура. 

В ближайшей перспективе начнутся летные испытания комплекса, успешное проведение которых позволит приступить к серийному производству его составных частей», — сказал Каракаев.

Следует отметить, что в марте 2018 года в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал начало активной фазы испытаний нового МБР «Сармат».

Ранее о возможностях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» рассказали в министерстве обороны России. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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