«Вошел в роль Нуланд с печеньками»: украинский политолог рассказал о встрече с бывшим послом США

Киев, 17 декабря. Известный украинский политолог Михаил Погребинский рассказал о своей встрече с бывшим послом Соединенных Штатов Джоном Хербстом. Соответствующую запись эксперт оставил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сравнил обещания Хербста предоставить противотанковые ракеты со знаменитыми печеньками, которые Виктория Нуланд раздавала на Майдане.

«Джон Хербст, бывший посол США в Украине, вошел в роль Виктории Нуланд. Только она назначала у нас премьеров и угощала печеньками, попутно посылая ЕС на первые три буквы фамилии Джона, а Хербст обещает нам противокорабельные ракеты», — отметил Погребинский.

Специалист напомнил о недавнем заявлении американского дипломата про цели антироссийских санкций. Тот признал, что ограничительные меры против Москвы имеют целью ослабить ее экономическую и военную мощь. Хербст подчеркнул, что Вашингтон не желает видеть в лице России сильного геополитического противника.

Погребинский вспомнил о своей беседе с дипломатом во времена «революции достоинства» на Украине. По словам политолога, их мнения по поводу Майдана оказались диаметрально противоположными.

«При встрече с Джоном обменялись радикально отличающимися оценками происходящего и остановились на том, что я, как сказал Хербст, «не люблю Америку», на что услышал в ответ — а Вы — «не любите Украину», — рассказал Погребинский.

По его мнению, Хербст обладает более чем скромными интеллектуальными возможностями.

Ранее бывший посол США предложил запретить российским судам заходить в европейские порты. Об этом писала RT.