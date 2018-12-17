Организаторы хоккейного турнира перепутали хит «Песняров» с гимном Белоруссии

Леренскуг, 17 декабря. На хоккейном турнире в норвежском городе Леренскуг перед матчем сборных Норвегии и Белоруссии организаторы включили композицию ансамбля «Песняры» вместо гимна Белоруссии.

Когда спортсмены стояли на ледовой площадке, вместо белорусского гимна заиграла песня «Касіў Ясь канюшыну». Видео курьезной ситуации опубликовано на YouTube.

Отметим, что хоккеисты сборной Норвегии приняли композицию за гимн Белоруссии, в то время как белорусы и болельщики сборной заметили ошибку.

Ранее с неизвестную композицию перепутали с гимном России на Кубке мира по сноуборду. Инцидент произошел в декабре 2017 года во время награждения российского спортсмена Андрея Соболева.