СМИ назвали причину смерти создателя Vine

Нью-Йорк, 17 декабря. Один из создателей сервиса Vine Колин Кролл был обнаружен мертвым в своей квартире в центре Манхэттена.

В полицию обратилась девушка Кролла с заявлением о его пропаже. По данным издания TMZ, мужчина скончался от передозировки наркотиков.

Полиция обнаружила рядом с трупом Кролла приспособления для употребления наркотиков, а также следы запрещенных веществ.

Напомним, Кролл стал генеральным директором сервиса шестисекундных видеороликов Vine в 2013 году. Он основал сервис вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым в 2012 году, сообщала «Газета.ru».