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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Кировской области

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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Кировской области

Киров, 17 декабря. Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем на 54 километре трассы Кикнур — Шахунья в Кикнурском районе Кировской области. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Кировской области

Вероятным виновником аварии стал водитель Chevrolet. Он пошел на обгон, вылетел на встречную полосу, где и допустил столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ». 

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Кировской области

Пассажир иномарки скончалась. Водитель Chevrolet и двое пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Кировской области

Ранее в масштабном ДТП в Тверской области погибли 13 человек. В регионе был объявлен трехдневный траур. Об этом писала RT.

Также сообщалось о гибели трех человек в результате лобового столкновения грузовой фуры и рейсового автобуса на трассе «Ачинск-Ужур-Троицкое» в Красноярском крае.

Автор: Сергей Свазовский
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