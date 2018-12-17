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Французские спецслужбы не обнаружили следов «причастности» России к протестам — СМИ

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Французские спецслужбы не обнаружили следов «причастности» России к протестам — СМИ

Париж, 17 декабря. Спецслужбы Франции не нашли к настоящему моменту никаких признаков причастности России к распространению фейковых новостей, которые связанны с акцией «желтых жилетов» в стране. Об этом пишут французские СМИ.

Так, по информации газеты Journal du Dimanche, главное управление внешней безопасности, а также главное управление внутренней безопасности Франции не обнаружили фактов «прямой причастности России к распространению фейковых новостей», посвященных акциям «желтых жилетов» в стране.

Однако в Journal du Dimanche пишут, что силовики будут и дальше проводить расследование на эту тему.

Напомним, что с 17 ноября во Франции проходят акции протеста «желтых жилетов», которые протестуют против повышения цен на бензин. С начала декабря протесты переросли в массовые беспорядки, которые сопровождаются столкновениями с полицией, а также погромами и поджогами, сообщала «Газета.ru».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в дела других стран.

Автор: Денис Коробейников
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