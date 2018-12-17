Киев, 16 декабря. Украинский президент Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверять госслужащих на наличие родственников с российским гражданством. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Порошенко, на Украине есть большое количество государственных служащих, имеющих родственников в Крыму. Украинский президент отметил, что в первую очередь СБУ проверит силовиков: сотрудников полиции и следственных органов. Он подчеркнул, что «нарушителям» грозят различные последствия, вплоть до увольнения.

Напомним, Крым стал российской территорией 18 марта 2014 года. Во время референдума более 96% жителей республики проголосовали за присоединение к России. Референдум прошел в полном соответствии с международным правом и уставом ООН, сообщала «Газета.ru».