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Порошенко ответил на вопрос об участии в выборах президента

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Порошенко ответил на вопрос об участии в выборах президента

Киев, 17 декабря. Глава Украины Петр Порошенко ответил на вопрос журналиста об участии в предстоящих выборах президента. Порошенко заявил, что еще не готов ответить на этот вопрос, поскольку избирательная кампания еще не стартовала.

«Сейчас не готов! Потому что у нас нет избирательной кампании. И неужели вы считаете, что сейчас этому место, после томоса и после всего», — сказал гарант.

Ранее сообщалось о создании на Украине «новой церкви». Несмотря на запрет вмешательства в церковные дела, инициатором «объединительного собора» выступил именно Порошенко. При этом «объединить» удалось лишь две раскольнические церкви, к которым примкнули двое отступников.

В Украинской православной церкви Московского патриархата пояснили, что попытка раскольников создать так называемую новую церковь не изменила их статус. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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