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Сирия: стали известны подробности встречи Асада с президентом Судана Омаром Аль-Баширом

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Сирия: стали известны подробности встречи Асада с президентом Судана Омаром Аль-Баширом

Дамаск, 16 декабря. Президент Сирии Башар Асад провел встречу со своим суданским коллегой Омаром Аль-Баширом. Лидеры обеих стран обсудили двухсторонние отношения, а также развитие ситуации в регионе.Сирия: стали известны подробности встречи Асада с президентом Судана Омаром Аль-Баширом

В частности, Асад и Аль-Башир во время переговоров обсудили ,что многие арабские государства переживают кризисы. Лидеры обеих стран подчеркнули, что при взаимодействии с этим государствами необходимо руководствоваться подходами на основе уважения их суверенитета, а также невмешательства во внутренние дела, об этом сообщает пресс-служба главы сирийского лидера.

Сирия: стали известны подробности встречи Асада с президентом Судана Омаром Аль-Баширом

Президент Судана подчеркнул, что сирийские власти несмотря на войну придерживаются константы арабской нации. По его словам, что если бы Сирия ослабла, это привело бы к проблемам в регионе. Аль-Башир также подчеркнул, что Судан всячески поддерживает Сирию, а также готов оказать всяческую поддержку для укрепления ее территориальной целостности.

Автор: Денис Коробейников
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