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Сирия: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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Сирия: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 16 декабря. Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и в городе Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он уточнил, что среди объектов, которые подверглись обстрелу боевиков, оказался и научно-исследовательский центр города Алеппо.

Глава ЦПВС РФ добавил, что на протяжении минувших суток Центром была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор, в рамках которой жители получили 500 продовольственных наборов.

Ранее стало известно о гибели трех военнослужащих сирийских правительственных войск в результате обстрела со стороны членов незаконных вооруженных формирований. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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