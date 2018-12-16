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Политика

«Редакция требует крови»: ВВС признала, что ищет «русский след» в протестах в Париже

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«Редакция требует крови»: ВВС признала, что ищет «русский след» в протестах в Париже

Лондон, 16 декабря. Журналистка британской телерадиовещательной корпорации ВВС Ольга Ившина признала, что редакция СМИ ищет любые возможности для обвинения России в причастности к протестам «желтых жилетов» во Франции. О характере редакционного задания она рассказала своему российскому коллеге, к которому она обратилась с соответствующей просьбой.

Поиски Ившиной не увенчались успехом, но журналистка не спешила сдаваться.

«Может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо?», — спросила Ившина с надеждой.

Лондонский офис ВВС уже подтвердил достоверность переписки.

«Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже», — цитирует РИА Новости пояснения лондонского офиса.

О массовых беспорядках в Париже ранее сообщала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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