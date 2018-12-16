«Митрополит-ресторатор»: в Киеве прокомментировали избрание главы «новой церкви»

Киев, 16 декабря. В Киеве состоялся «объединительный собор», провозгласивший создание «украинской поместной церкви». Главой новой «церкви» был избран Епифаний. Константинопольский патриархат пообещал предоставить неканонической церкви на Украине томос на автокефалию 6 января.

В РПЦ создание «единой церкви» на Украине назвали расколом и обвинили Константинополь в политических и неканонических действиях. Синод РПЦ принял решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

Почему «собор» в Киеве на самом деле является политическим шоу, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал украинский политолог-религиовед Игорь Друзь. По словам политолога, мероприятие в Киеве, несмотря на самоназвание «объединительного собора», является «волчьим собором».

«Не случайно, единственная каноническая Православная церковь на территории Украины — УПЦ МП резко отвергла этот сходняк», — отметил Друзь.

Эксперт также добавил, что глава новой «поместной церкви» Епифаний, т.н. «митрополит» Переяслав-Хмельницкий — человек по фамилии Думенко, является одним из идеологов денисенковского раскола. Политолог подчеркнул, что предателей в УПЦ оказалось настолько ничтожное количество, что планы Варфоломея и Порошенко провалены.

«Они надеялись на большую измену, планировали склонить на свою сторону две трети епископов канонической Церкви, а в итоге набрали только раскольников и двух предателей из девяноста», — добавил Друзь.

Эксперт также отметил, что митрополит Епифаний, который был избран главой «поместной церкви», имеет «дурную славу». По его словам, Епифаний получил известность, возглавив Выдубицкий монастырь в Киеве.

«Раскольники превратили монастырь в гнездо разврата, устроив там шикарный дорогой кабак с музыкой под названием «Монастырская трапеза», где подают спиртное и мясные блюда», — пояснил религиовед.

По его словам, теперь у Епифания есть все шансы получить звание «митрополит-ресторатор». Друзь выразил уверенность, что ради денег раскольники готовы торговать в монастырях, чем угодно и когда угодно.

«При этом Епифаний устраивает Порошенко тем, что является классическим русофобом», — отмечает собеседник ФАН.

По его словам, особую пикантность «собору» придает и то, кто вел само мероприятие. Для этих целей в Киев специально пригласили Даниила — митрополита Гальского, который известен своими, мягко говоря, нетрадиционными взглядами.

«Он открыто продвигает противоестественную мерзость во Франции, и из-за этого вообще не пользуется ни малейшим авторитетом у греческой диаспоры, которую он должен там окормлять», — рассказал Друзь.

Однако Варфоломей решил, что для украинцев сойдут и такие поводыри. Кроме того, эксперт дал нелицеприятную оценку руководителям т.н. «поместной церкви» на Украине, которые свезли в Киев бюджетников со всей Украины, чтобы создать видимость масштабности «собора».

«Отцы этой «церкви» — просто уроды, другого слова не подберешь. С православной точки зрения они обязательно попадут в ад, если не покаются в своих грехах. Да и с точки зрения обычного нормального человека это отвратительное аморальное мероприятие», — подчеркнул Друзь.

Эксперт подчеркнул, что провозглашение «украинской поместной церкви» является политическим шоу, а также напоминает попытку переиграть историю спустя 300 лет.