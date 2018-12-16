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Пожар произошел во время спектакля в Театре сатиры в Москве

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Пожар произошел во время спектакля в Театре сатиры в Москве

Москва, 16 декабря. Пожар произошел во время спектакля «Слишком женатый таксист» в Театре Сатиры в Москве. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки. На записи можно видеть искры в верхней части здания.

Инцидент вызвал среди зрителей волнения. Они спешили покинуть помещение. При этом гардеробщик на момент происшествия отсутствовал на месте. Так что зрители прыгали через ограждения, чтобы получить свои вещи. При этом администрация заведения пыталась удержать беглецов, чтобы не срывать спектакль и не терять доходы от мероприятия. 

Ранее стало известно о взрыве в японском кафе. Газета.ru сообщает, что в результате инцидента пострадали не менее 40 человек. Кафе обрушилось почти полностью. На месте работают спасатели.

Автор: Сергей Свазовский
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