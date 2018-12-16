Сирия: житель провинции Хама получил ранения при подрыве на фугасе террористов ИГ

Дамаск, 16 декабря. Мирный житель Сирии получил осколочное ранение при подрыве на мине, которая была заложена террористами в окрестностях города Сальмия в провинции Хама. Об этом сообщает сирийский телеканал «Сурия».

Мирный житель подорвался на фугасе во время сбора урожая оливок. Раненный был оперативно доставлен в больницу города Сальмия. По данным информационного агентства САНА, мина была оставлена боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которые ранее контролировали этот район. Перед своим уходом террористы заложили большое количество фугасов в сельской местности, чтобы помешать восстановлению хозяйства и возвращению мирной жизни в провинции Хама.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США нанесла массированный удар по населенному пункту Бу-Хатер в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В результате бомбардировки коалиции погибли 17 мирных жителей Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.