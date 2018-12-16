В Казани прошло торжественное награждение чемпионов DigitalSkills 2018

Награждение состоялось 16 декабря на площадке МВЦ «Казань Экспо», где в следующем году запланировано проведение чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019.

В этом году в мероприятии приняли участие около двухсот конкурсантов и примерно столько же экспертов. По итогам чемпионам вручили 61 медаль. Больше всего победителей оказалось среди москвичей, за ними в неофициальном медальном зачете шли участники из Татарстана, Томской и Костромской областей. Чемпионат вызвал живой интерес не только в России, но и за рубежом: в мероприятии приняли участие 46 иностранных гостей. Из них 18 экспертов и 21 конкурсант боролись за первенство по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Мобильная робототехника», «Анализ защищенности от внешних угроз», «Мобильное обучение и большие данные», «Цифровой модельер», «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий».

В общей сложности за 4 дня чемпионата было разыграно 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. А в компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности» по итогам состязаний было взято сразу 2 «золота»: с равными результатами в финал вышли Валентин Александров и Анатолий Щапов (ГБПОУ «МКАГ»), а также Максим Лукьянов и Дмитрий Уральский из Московского колледжа управления гостиничного бизнеса и информационных технологий.

Золотая медаль в компетенции «Мобильная робототехника» досталась Даниилу Лукашину и Александру Калимееву из московского «Западного комплекса непрерывного образования».

В направлении «Сетевое и системное администрирование» лучший результат показали Дмитрий Титов и Максим Калинин («Росатом»), а в новой кросс-компетенции «Сити-фермерство» победа досталась Мураджону Касимову и Никите Сычеву из московского колледжа малого бизнеса №4.

«Золото» в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий» досталось Георгию Петрову, Геннадию Добрецову и Максиму Ефимову из Северо-Восточного Федерального Университета в Якутске. А в направлении «Интернет вещей» победили Михаил Бабкин и Виталий Анищенко («Колледж предпринимательства» № 11, Москва).

Лучшими инженерами космических систем признаны Константин Бит-Дашту, Магамед Алиметов и Михаил Аверченков из политехнического колледжа имени Годовикова в Москве. По компетенции «Магистральные линии. Строительство и эксплуатация ВОЛП» первое место досталось Вячеславу Бобову и Алексею Луцкину («Ростелеком»).

Лучшие результаты по «Технологииям информационного моделирования BIM» показали Бикбулат Минязев и Тимуру Шарафутдинов (ООО «ГлавПроект», Башкортостан).

Президент Татарстана Рустам Минниханов прислал всем участникам и чемпионам поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду на дальнейший рост популярности мероприятия.

«В прошлогоднем чемпионате, прошедшем в самом молодом городе России Иннополисе, было 15 компетенций и 120 конкурсантов из 15 регионов России, а также Ирана и ЮАР. Нынешний чемпионат вышел на широкий международный уровень – сегодня здесь уже больше 200 участников и 200 экспертов из 35 регионов России и 14 зарубежных стран, в числе которых Австралия, Австрия, Германия, Гонконг, Китай, Франция, Япония. Надеюсь, в дальнейшем масштабы конкурса будут только расти», — говорится в его сообщении.

Напомним, DigitalSkills 2018 прошел в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», созданной в для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Вся программа разработана с целью воспитания высококлассных специалистов для формирования в России цифровой экономики.

В 2019 году Казани предстоит встречать гостей со всего мира в рамках чемпионата профессиональных компетенций WorldSkills. За право на проведение мероприятия город боролся с Парижем и Шарлеруа. Чемпионат пройдет на той же площадке МВЦ«Казань экспо». В конце ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил потенциал и опыт города в проведении крупных мероприятий, а также общий ход подготовки к событию.