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Рогозин рассказал, когда начнутся сверхбыстрые полеты на МКС

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Рогозин рассказал, когда начнутся сверхбыстрые полеты на МКС

Москва, 16 декабря. Роскосмос через полтора года перейдет на схему сверхбыстрых пилотируемых полетов к Международной космической станции. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, в марте 2019 года состоится пилотируемый запуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме. Данная схема сократит время полета к МКС до трех часов.

«Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», — написал Рогозин в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в июле 2018 грузовой корабль «Прогресс МС-09» впервые отправился к МКС по двухвитковой схеме. «Прогресс» находился в полете три часа и 40 минут.

Автор: Артем Никулин
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