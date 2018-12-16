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Асад провел встречу с президентом Судана Омаром Аль-Баширом

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Асад провел встречу с президентом Судана Омаром Аль-Баширом

Дамаск, 16 декабря. Президент Сирии Башар Асад провел встречу со своим суданским коллегой Омаром Аль-Баширом. Об этом сообщает пресс-служба главы сирийского лидера.

На сайте также опубликованы снимки встречи глав государств в аэропорту. Сообщается, что к настоящему моменту Асад и Аль-Башир уже завершили переговоры.

Асад провел встречу с президентом Судана Омаром Аль-Баширом

«Президенты провели переговоры о двусторонних отношениях и развитии ситуации в Сирии и регионе», — отмечается на сайте главы Сирийской Арабской Республики.

12 декабря сообщалось, что российская делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом запуск конституционного комитета, предусмотренного решением Конгресса сирийского национального диалога. В дискуссии приняли участие специальный представитель президента России по Сирии Алексадр Лаврентьев и заместитель МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает RT.

 

Автор: Олег Сорокин
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