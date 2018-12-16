Порошенко назвал условие прекращения военного положения на Украине

Киев, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет продлевать режим военного положения в случае отсутствия «открытой агрессии со стороны РФ». Об этом украинский президент заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Военное положение не будет продолжено, если не будет широкомасштабной агрессии войск РФ на территорию Украины», — заявил Порошенко.

Глава государства также добавил, что военное положение не будет мешать проведению выборов президента Украины, которые должны состояться в марте 2019 года. По словам Порошенко, президентская избирательная кампания начнется после завершения действия режима военного положения.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские суда осуществляли провокационные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Вечером три украинских судна были задержаны в районе Керченского пролива.

В ночь на 26 ноября президент Украины созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого был подписан указ о введении военного положения. Вечером 26 ноября Верховная рада поддержала введение военного положения на территории 10 областей Украины, граничащих с Россией.