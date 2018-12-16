Сирия, 16 декабря. Два взрыва прогремели на оккупированных боевиками территориях на западе Алеппо. В Ракке была обнаружена общая могила жертв коалиции США. В ходе боевых вылетов ВВС Ирака в САР были уничтожены 16 террористов ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций боевиков на юго-востоке Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): открыла огонь по опорным пунктам курдских радикалов на северо-восточных окраинах кантона Африн.

«Исламское государство»1: использует тоннели для атак позиций курдов на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВВС Ирака: уничтожили 16 террористов ИГ в «Хаджинском кармане» в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

В связи с участившимися вылазками радикалов подпольных ячеек Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне, протурецкая «Сирийская свободная армия» (ССА) прибегла к обстрелам районов, занимаемых силами YPG на юго-востоке от кантона. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), артиллерийские удары исламистов пришлись по позициям курдских радикалов, отряды которых дислоцируются вблизи населенного пункта Сугана. Однако никаких сведений о нанесенном YPG уроне на данный момент не поступало.

Между тем прогремело несколько взрывов на территориях, оккупированных силами вооруженной оппозиции в западной части Алеппо. По информации новостного портала Step News Agency, в результате детонации кассетного боеприпаса в деревне Аз-Зерба пострадал ребенок, ему ампутировали ноги. Второй взрыв произошел на магистрали, пролегающей между населенными пунктами Джандарис и Газзавия. Бомба была установлена в автомобиле, принадлежавшем боевикам группировки «Файлак Аш-Шам». Несколько радикалов погибли на месте. Пока неизвестно, членами какого из незаконных вооруженных формирований были организованы взрывы. По предварительным данным, ответственность за произошедшее несут террористы так называемых спящих ячеек ИГИЛ1.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают вести бои с радикалами «Исламского государства» в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Отмечается, что джихадисты атакуют опорные пункты курдских отрядов, пробираясь через тоннели. Задействовав подземные переходы, террористы смогли нанести курдам урон в живой силе. Известно, что в ходе развернувшихся боев были убиты или получили ранения по меньшей мере восемь бойцов SDF.

Тем временем стало известно, что в результате точечных авиаударов военных самолетов ВВС Ирака были уничтожены 16 боевиков ИГ, являвшихся пособниками одного из высокопоставленных лидеров террористической группировки. Об этом сообщает иракское государственное телевидение. Напомним, несколькими часами ранее поступали данные о начале боевых вылетов авиации Ирака в районе населенного пункта Ас-Суса в так называемом Хаджинском кармане.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. Согласно сведениям информационного портала Masar Press Agency, правительственные войска ведут огонь по опорным пунктам боевиков недалеко от населенных пунктов Сукейк, Аль-Хувейн, Ат-Таманиа и Аль-Фарджа. Также поступают сообщения о столкновениях на подступах к городу Телль Базам. Напомним, по условиям Меморандума от 17 сентября на окраинах «Большого Идлиба» была сформирована демилитаризованная зона, в границах которой действует режим прекращения огня, однако некоторые исламистские бандгруппы не только отказываются его придерживаться, но и продолжают регулярно провоцировать столкновения в буферной зоне.

Провинция Ракка

В одном из пригородов Ракки была обнаружена общая могила, из которой были извлечены тела мирных жителей, убитых в ходе авианалетов международной коалиции во главе с США, передает Twitter-канал (fadell8727). Отмечается, что захоронение было найдено вблизи поселения Джазра юго-восточнее административного центра провинции. Напомним, за время военной операции по захвату города жертвами коалиционной авиации стали тысячи гражданских лиц. Кроме того, была практически полностью уничтожена инфраструктура населенного пункта, включая больницы, мечети и школы. Несмотря на ранние заявления представителей США о готовности помочь в восстановлении города, он до сих пор находится в руинах.

Тем временем стали известны подробности убийства одного из высокопоставленных курдских чиновников, произошедшего в Ракке накануне. По данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), боевики ИГ обстреляли автомобиль служащего недалеко от местных казарм. Напомним, ответственность за нападение взяли на себя террористы «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)