Сирия, 17 декабря. В результате бомбардировок коалиции США погибли 17 мирных жителей в Дейр-эз-Зоре. Турция хочет координировать усилия по зачистке Северной Сирии с РФ и США. Силы YPG прибегли к новым вылазкам в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций исламистов в Хаме, Алеппо и Идлибе; ликвидировали оставшиеся от исламистов СВУ в Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери при взрыве автомобиля в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила о первых результатах операции по уничтожению «спящих ячеек» ИГ1 в Идлибе; ударила по мирному кварталу города Алеппо, пострадали восемь человек.

«Исламское государство»1: вело бои с курдами в «Хаджинском кармане».

Курды: понесли потери в результате засады ИГ в Дейр-эз-Зоре; укрепляли свои позиции в северной части Хасаки; подозреваются в установке двух СВУ в городе Африн.

Международная коалиция: развернула новые пункты наблюдения у сирийско-турецкой границы в Ракке; ударила по мечети вблизи Хаджина в Дейр-эз-Зоре, погибли 17 человек.

ВС Турции: уничтожили здание с тремя радикалами YPG на севере провинции Алеппо.

ВС Ирака: провели боевые вылеты на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В северной части провинции в минувшие сутки продолжились столкновения между вооруженными силами Турции и курдами. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (horozlrtimi), турецкая артиллерия провела обстрел укрепрайонов Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи сирийско-турецкой границы, в результате чего было уничтожено здание, в котором находились четыре курдских радикала.

Курды, в свою очередь, предприняли вылазки на территориях, подконтрольных союзной Анкаре «Сирийской свободной армии» (ССА). По данным агентства новостей Al Manar News, при взрыве автомобиля на шоссе Дейр Саван – Ан-Наби Хури погибли четыре протурецких джихадиста. Несмотря на то, что интернет-порталы, подконтрольные YPG, не заявляли о причастности членов формирования к установке СВУ, предполагается, что именно радикалы YPG несут ответственность за организацию взрыва. Позднее YPG также обвинялись в установке бомбы в административном центре кантона Африн. Напомним, согласно сведениям интернет-портала Jisr TV, жертвами инцидента стали как минимум восемь мирных жителей города. Во второй половине дня саперам ВС Турции удалось предотвратить еще один взрыв в этом районе, вовремя обезвредив СВУ.

Тем временем вновь интенсифицировались обстрелы со стороны исламистов, занимающих западные районы провинции. Twitter-канал (radioshamfm) передавал, что боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» ударили по одному из жилых кварталов Алеппо, что привело к ранению ряда гражданских лиц. Со своей стороны силы САР открыли ответный огонь по зонам дислокации «Ан-Нусры»*** в районе Ар-Рашидин.

Инженерные части САА накануне выполнили работы по ликвидации боеприпасов и взрывных устройств, конфискованных после освобождения территорий административного центра провинции и близлежащих населенных пунктов. По сведениям новостного агентства SANA News, подрывные работы прошли вблизи деревень Бурейдж, Джаара и Кафр-Обейда, а также в квартале Аль-Мидан.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Юго-восточной Сирии в течение всего дня разворачивались ожесточенные бои между террористами «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (Deirfree), столкновения отмечались вблизи населенных пунктов Багуз Тахтани и Абу Аль-Хатир. Боевики организовали засаду на отряд SDF, в результате чего были убиты и взяты в плен несколько курдских радикалов.

В так называемом Хаджинском кармане продолжились бомбардировки западной коалиции во главе с США, передавал интернет-портал Step News Agency. Во второй половине дня стало известно, что в результате авианалетов американских ВВС была полностью разрушена мечеть, в которой вместе с несколькими боевиками находились 17 гражданских лиц, все они погибли.

Тем временем иракским ВВС, также осуществлявшим боевые вылеты в регионе, удалось ликвидировать 16 джихадистов террористической группировки в районе города Ас-Суса. Напомним, действия вооруженных сил Ирака на территории Сирии согласованы с сирийскими властями.

Провинция Идлиб

На линии разграничения сил антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке Идлиба на протяжении всего дня фиксировались взаимные обстрелы. По информации медиапортала Masar Press Agency, джихадисты «Ан-Нусры» вновь ударили по позициям правительственных подразделений, спровоцировав ответную реакцию САА. Под ударом сирийских военнослужащих и Национальных сил обороны****** (NDF) оказались военные объекты исламистов на подступах к населенным пунктам Джарджаназ, Аль-Фарджа и Мараанд.

Между тем боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 заявили о начале масштабной операции, направленной на уничтожение подпольных ячеек «Исламского государства», причастных к убийствам многих высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции. Накануне состоялись первые рейды в населенном пункте Таль-Мсебин на юге региона, в результате которых, по заявлению радикалов, были задержаны как террористы ИГ, так и агенты САА. Местные активисты данную информацию, тем не менее, опровергли, заявив о том, что под арестом по большей части оказались лица, не разделяющие радикальных взглядов «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Ракка

Новостной портал Al Masdar News сообщал о том, что в районе сирийско-турецкой границы были построены еще два поста наблюдения, которые якобы должны поспособствовать мирному урегулированию конфликта между курдами и турками. Отмечалось, что контрольно-пропускные пункты были развернуты вблизи Тель-Абьяда. Тем не менее обстановка в Северной Сирии продолжила накаляться. Так, «Демократические силы Сирии» (SDF) и армия Турции вновь стягивали дополнительные части к линии соприкосновения сил сторон.

В городе Ракка курды снова столкнулись с нападением неизвестных радикалов. Согласно сведениям информационного агентства Al Manar News, как минимум два курдских бойца были застрелены на одном из опорных пунктов на окраине административного центра провинции.

Провинция Хама

В северной части провинции не утихали перестрелки между правительственными войсками и радикалами исламистских бандформирований. Согласно информации интернет-портала Step News Agency, стычки отмечались в районе населенных пунктов Мурек, Маан, Масасна и Телль Базам. Известно, что джихадисты спровоцировали Сирийскую арабскую армию (САА) на нанесение ответных ударов, открыв огонь по подконтрольным САА населенным пунктам. Непрекращающиеся нарушения режима тишины в демилитаризованной зоне в очередной раз свидетельствуют о том, что исламисты не намерены урегулировать конфликт с правительством САР мирным путем.

Провинция Хасака

Члены курдских вооруженных формирований, оккупирующих северные районы Хасаки, продолжили возводить укрепления на границе с Турцией в преддверии начала полномасштабного наступления турецких вооруженных сил. Информагентство Al Manar News передавало, что глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган потребовал у Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК) покинуть приграничную зону, заявив о том, что в противном случае Анкара приступит к началу операции. Советник президента Ибрагим Калын также отметил, что Турция готова координировать боевые действия с американскими и российскими военными во избежание конфронтации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)