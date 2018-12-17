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Новости Сирии

Сирия итоги за сутки на 17 декабря 06.00: новые жертвы ВВС США в Дейр-эз-Зоре, вылазки YPG в Африне

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ВВС США

Сирия, 17 декабря. В результате бомбардировок коалиции США погибли 17 мирных жителей в Дейр-эз-Зоре. Турция хочет координировать усилия по зачистке Северной Сирии с РФ и США. Силы YPG прибегли к новым вылазкам в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций исламистов в Хаме, Алеппо и Идлибе; ликвидировали оставшиеся от исламистов СВУ в Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери при взрыве автомобиля в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила о первых результатах операции по уничтожению «спящих ячеек» ИГ1 в Идлибе; ударила по мирному кварталу города Алеппо, пострадали восемь человек.

«Исламское государство»1: вело бои с курдами в «Хаджинском кармане».

Курды: понесли потери в результате засады ИГ в Дейр-эз-Зоре; укрепляли свои позиции в северной части Хасаки; подозреваются в установке двух СВУ в городе Африн.

Международная коалиция: развернула новые пункты наблюдения у сирийско-турецкой границы в Ракке; ударила по мечети вблизи Хаджина в Дейр-эз-Зоре, погибли 17 человек.

ВС Турции: уничтожили здание с тремя радикалами YPG на севере провинции Алеппо.

ВС Ирака: провели боевые вылеты на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

В северной части провинции в минувшие сутки продолжились столкновения между вооруженными силами Турции и курдами. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (horozlrtimi), турецкая артиллерия провела обстрел укрепрайонов Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи сирийско-турецкой границы, в результате чего было уничтожено здание, в котором находились четыре курдских радикала.

Курды, в свою очередь, предприняли вылазки на территориях, подконтрольных союзной Анкаре «Сирийской свободной армии» (ССА). По данным агентства новостей Al Manar News, при взрыве автомобиля на шоссе Дейр Саван – Ан-Наби Хури погибли четыре протурецких джихадиста. Несмотря на то, что интернет-порталы, подконтрольные YPG, не заявляли о причастности членов формирования к установке СВУ, предполагается, что именно радикалы YPG несут ответственность за организацию взрыва. Позднее YPG также обвинялись в установке бомбы в административном центре кантона Африн. Напомним, согласно сведениям интернет-портала Jisr TV, жертвами инцидента стали как минимум восемь мирных жителей города. Во второй половине дня саперам ВС Турции удалось предотвратить еще один взрыв в этом районе, вовремя обезвредив СВУ.

Тем временем вновь интенсифицировались обстрелы со стороны исламистов, занимающих западные районы провинции. Twitter-канал (radioshamfm) передавал, что боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» ударили по одному из жилых кварталов Алеппо, что привело к ранению ряда гражданских лиц. Со своей стороны силы САР открыли ответный огонь по зонам дислокации «Ан-Нусры»*** в районе Ар-Рашидин.

Инженерные части САА накануне выполнили работы по ликвидации боеприпасов и взрывных устройств, конфискованных после освобождения территорий административного центра провинции и близлежащих населенных пунктов. По сведениям новостного агентства SANA News, подрывные работы прошли вблизи деревень Бурейдж, Джаара и Кафр-Обейда, а также в квартале Аль-Мидан.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В Юго-восточной Сирии в течение всего дня разворачивались ожесточенные бои между террористами «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (Deirfree), столкновения отмечались вблизи населенных пунктов Багуз Тахтани и Абу Аль-Хатир. Боевики организовали засаду на отряд SDF, в результате чего были убиты и взяты в плен несколько курдских радикалов.

В так называемом Хаджинском кармане продолжились бомбардировки западной коалиции во главе с США, передавал интернет-портал Step News Agency. Во второй половине дня стало известно, что в результате авианалетов американских ВВС была полностью разрушена мечеть, в которой вместе с несколькими боевиками находились 17 гражданских лиц, все они погибли.

Тем временем иракским ВВС, также осуществлявшим боевые вылеты в регионе, удалось ликвидировать 16 джихадистов террористической группировки в районе города Ас-Суса. Напомним, действия вооруженных сил Ирака на территории Сирии согласованы с сирийскими властями.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На линии разграничения сил антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке Идлиба на протяжении всего дня фиксировались взаимные обстрелы. По информации медиапортала Masar Press Agency, джихадисты «Ан-Нусры» вновь ударили по позициям правительственных подразделений, спровоцировав ответную реакцию САА. Под ударом сирийских военнослужащих и Национальных сил обороны****** (NDF) оказались военные объекты исламистов на подступах к населенным пунктам Джарджаназ, Аль-Фарджа и Мараанд.

Между тем боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 заявили о начале масштабной операции, направленной на уничтожение подпольных ячеек «Исламского государства», причастных к убийствам многих высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции. Накануне состоялись первые рейды в населенном пункте Таль-Мсебин на юге региона, в результате которых, по заявлению радикалов, были задержаны как террористы ИГ, так и агенты САА. Местные активисты данную информацию, тем не менее, опровергли, заявив о том, что под арестом по большей части оказались лица, не разделяющие радикальных взглядов «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Новостной портал Al Masdar News сообщал о том, что в районе сирийско-турецкой границы были построены еще два поста наблюдения, которые якобы должны поспособствовать мирному урегулированию конфликта между курдами и турками. Отмечалось, что контрольно-пропускные пункты были развернуты вблизи Тель-Абьяда. Тем не менее обстановка в Северной Сирии продолжила накаляться. Так, «Демократические силы Сирии» (SDF) и армия Турции вновь стягивали дополнительные части к линии соприкосновения сил сторон.

В городе Ракка курды снова столкнулись с нападением неизвестных радикалов. Согласно сведениям информационного агентства Al Manar News, как минимум два курдских бойца были застрелены на одном из опорных пунктов на окраине административного центра провинции.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

В северной части провинции не утихали перестрелки между правительственными войсками и радикалами исламистских бандформирований. Согласно информации интернет-портала Step News Agency, стычки отмечались в районе населенных пунктов Мурек, Маан, Масасна и Телль Базам. Известно, что джихадисты спровоцировали Сирийскую арабскую армию (САА) на нанесение ответных ударов, открыв огонь по подконтрольным САА населенным пунктам. Непрекращающиеся нарушения режима тишины в демилитаризованной зоне в очередной раз свидетельствуют о том, что исламисты не намерены урегулировать конфликт с правительством САР мирным путем.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Члены курдских вооруженных формирований, оккупирующих северные районы Хасаки, продолжили возводить укрепления на границе с Турцией в преддверии начала полномасштабного наступления турецких вооруженных сил. Информагентство Al Manar News передавало, что глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган потребовал у Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК) покинуть приграничную зону, заявив о том, что в противном случае Анкара приступит к началу операции. Советник президента Ибрагим Калын также отметил, что Турция готова координировать боевые действия с американскими и российскими военными во избежание конфронтации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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