Сирия, 17 декабря. Джихадисты ИГ1 ликвидировали одного из главарей SDF**** к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»1*** спрятала партию беспилотников в горах на северо-востоке Латакии. США завершили строительство двух постов наблюдения на границе с Турцией в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): доставила партию беспилотников на северо-восток Латакии; строит подземные туннели и новые огневые позиции к западу от Джиср аш-Шугура.

Курды: провели две новые диверсии против протурецких боевиков в кантоне Африн; обстреливают город Багуз Фаукани в Дейр-эз-Зоре; арестовали нескольких жителей-арабов к югу от Ракки; подверглись нападению вооруженных арабских отрядов к северо-западу от Хасаки.

Международная коалиция: перебросила спецотряды ВС США к Хаджину; завершила строительство двух постов наблюдения на границе с Турцией в Хасаке.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): ликвидировало одного из главарей SDF к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; устроило очередной взрыв в Ракке.

Провинция Латакия

В северо-восточной части провинции Латакия фиксируется активизация деятельности боевиков по усилению своих позиций, сообщает в соцсети Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Согласно его данным, бандгруппы исламистов, предположительно из состава террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой», занимаются строительством подземных туннелей и развертыванием новых огневых позиций на окраине прифронтового поселения Барза Ат-Тахтани. Также сообщается, что на объекты джихадистов, находящиеся ближе к границе с соседней провинцией Идлиб — в деревне Мараанд, была доставлена партия беспилотников.

Провинция Алеппо

По сведениям подконтрольного курдам канала в Twitter (@DefenseUnits), Отряды народной самообороны (YPG) совершили два новых нападения на объекты протурецких боевиков на северо-западе Алеппо. Так, курдские радикалы провели ракетный обстрел позиций «Файлак аш-Шам» в Африне. Кроме того, вблизи блокпоста союзных Анкаре исламистов, расположенного у дороги в окрестностях города Бюльбюль в северной части кантона, бандгруппами YPG было активировано самодельное взрывное устройство. Сообщается, что протурецкие вооруженные формирования понесли значительные потери убитыми в ходе данных диверсий курдов, точное количество жертв уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Демократические силы Сирии (SDF), состоящие преимущественно из курдских отрядов YPG, спешат закрепиться в захваченных кварталах города Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, опасаясь контратак джихадистов «Исламского государства», передает местный Twitter-ресурс (@DeirEzzor24). С целью удержания отбитых районов к населенному пункту были переброшены спецотряды вооруженных сил США, передвигавшихся с севера под прикрытием американских вертолетов.

На территориях к северу от «Хаджинского кармана», которые, по утверждению Вашингтона, полностью зачищены от ИГ, продолжаются нападения «спящих ячеек» террористов на опорные пункты курдов. Согласно информации Al Manar News, в результате диверсий исламистов в городах Дибан и Хараедж были ликвидированы и ранены несколько радикалов «Демократических сил», в том числе был убит один из главарей SDF.

Как утверждает курдское агентство Hawar News Agency, бандгруппы SDF вместе с переброшенными американцами на юг Дейр-эз-Зора отрядами Сирийской свободной армии (ССА)** ведут артиллерийские обстрелы позиций ИГИЛ в городе Багуз Фаукани со стороны соседнего и уже захваченного курдами поселения Багуз Тахтани. Напомним, оба населенных пункта уже не однократно переходили к «Демократическим силам», но через короткие сроки вновь возвращались под контроль ИГ в ходе контратак исламистов.

Провинция Ракка

Так называемая курдская полиция «Асайиш» вновь арестовывает гражданских лиц арабского происхождения, якобы причастных, как она утверждает, к нападениям на объекты SDF. По информации местного новостного Twitter-канала Raqqa24, в поселениях Рашидия и Хамад Ассаф к югу от Ракки было задержано больше десяти местных арабов.

Как утверждает подконтрольный джихадистам ИГ портал Al Amaq, подпольные ячейки террористической организации провели очередной взрыв в Ракке. При этом в результате активизации СВУ погиб один из полевых командиров «Демократических сил». Более подробные данные о масштабе потерь SDF и разрушениях еще устанавливаются.

Провинция Хасака

По данным Telegram-канала @assipress, американские военные продолжают развертывать пункты наблюдения на оккупированном курдами участке сирийско-турецкой границы в северной части Хасаки. На данный момент завершилось строительство еще двух постов — на окраинах городов Рас Аль-Айн и Ад-Дарбасия.

Вооруженные арабские отряды совершили нападение на патруль «Демократических сил» на трассе между Хасакой и населенным пунктом Тель-Ашнан к северо-западу от административного центра, передает информационный Twitter-ресурс (@HASAKH_NEWS). Согласно сведениям данного канала в сети микроблогов, несколько радикалов SDF в ходе атаки были уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)