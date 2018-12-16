Разбившийся Су-27 был одним из самых новых на Украине

Киев, 16 декабря. Многоцелевой истребитель Су-27 военно-воздушных сил Украины, разбившийся в Житомирской области, был одной из самых новых машин в составе украинских ВВС. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что истребитель Су-27 с бортовым номером 55, который потерпел крушение в Житомирской области, был произведен в 1987 году. Данный истребитель являлся одним из самых новых самолетов в составе воздушных сил Украины. За все время эксплуатации истребитель провел в небе 479 часов и совершил 824 посадки. В 2016 году машина прошла последний неплановый ремонт.

«Самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом. Летчик хорошо знал эту машину», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в день катастрофы полет Су-27 проходил в сложных погодных условиях. Полет продолжался порядка 30 минут. Летчик должен был выполнить пилотажные упражнения в сложных метеорологических условиях, а также отработать ряд других учебных задач.

Напомним, 15 декабря военный истребитель Су-27 потерпел крушение в Житомирской области. Самолет упал в 1,5 километра от военного аэродрома в районе населенного пункта Озерное. Через 30 минут после взлета истребитель начал резко терять высоту, в результате чего машина потерпела крушение. За штурвалом истребителя находился пилот Александр Фомченко, в результате крушения летчик погиб. После крушения Су-27 военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».