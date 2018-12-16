Представитель Лукашенко опровергла проведение совещания о независимости Белоруссии

Минск, 16 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никаких совещаний на тему сохранения независимости республики. Об этом в воскресенье заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии», — пояснила она РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Лукашенко якобы проводит с высшими чиновниками тайное совещание о сохранении независимости страны в «условиях давления российской стороны».

На днях президент Белоруссии заявил, что Минск никогда не повторит украинский сценарий развития событий и не пойдет на разрыв отношений с Москвой. Комментируя российско-белорусские отношения Лукашенко отметил, что между государствами есть духовная связь, которую никто не разорвет.