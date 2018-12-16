Молдавский епископ назвал «пародией» церковный раскол на Украине
Кишинев, 16 декабря. Создание «украинской поместной православной церкви» является расколом, который принесет несчастье православным Украины. Об этом заявил архиерей Православной церкви Молдовы, епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл (Михэеску).
«Это пародия на автокефалию, я ее категорически осуждаю, и у меня не может быть другого мнения, отличного от мнения РПЦ. Я думаю, что это несчастье для верующего народа Украины», — сказал епископ.
Маркелл подчеркнул, что провозглашение «украинской поместной православной церкви» является издевательством над православной традицией, выразив надежду, что подобное не затронет другие народа и другие церкви. Епископ также назвал печальным тот факт, что Константинопольский патриарх Варфоломей принимает активное участие в расколе, позволяя политике вмешиваться в дела церкви.
«Покуда будет вмешиваться политика в дела церкви, до тех (пор) не будет мира и спокойствия в душе верующего человека», — отметил Маркелл.
Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», который провозгласил создание «украинской поместной православной церкви». Главой церковной структуры был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).
В начале октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с двух глав непризнанных украинских церковных структур, а также отменил действие указа от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. Синод РПЦ осудил действия Константинополя, назвав расколом создание «украинской поместной церкви».
При этом представители канонической Украинской православной церкви заявляют, что в последнее время украинские власти усилили давление на архиереев УПЦ МП, требуя от них признания «поместной православной церкви».