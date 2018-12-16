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Президент Грузии выдвинула условия для нормализации отношений с Россией

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Президент Грузии выдвинула условия для нормализации отношений с Россией

Тбилиси, 16 декабря. Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна признать нормы международного права для нормализации с соседями по кавказскому региону. Об этом Зурабишвили заявила в ходе церемонии инаугурации в Тбилиси.

«Россия, как сосед Кавказа, должна понимать, что если она хочет быть полноценным членом международного сообщества и намерена восстановить нормальные отношения в регионе , она должна доказать, что словесно и фактически признает нормы международного права», — сказала президент Грузии.

Кроме того, в ходе выступления Зурабишвили заявила, что грузинские власти намерены добиваться стабильности и развития демократии, что позволит обеспечить членство Грузии в Евросоюзе и НАТО.

Автор: Артем Никулин
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