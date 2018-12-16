«Аж звезды на Кремле почернели»: Порошенко назвал РПЦ «гипнотическим дурманом» для Украины

Киев, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь всегда была инструментом российского влияния на Украину. Об этом глава государства заявил, комментируя итоги «Объединительного собора».

«Разве Кремль когда-нибудь скрывал, что рассматривает российскую церковь как гипнотический дурман для содержания соседних народов в сфере своего влияния? И сейчас этого не таит, что видно по его реакции. Аж звезды на кремлевских шпилях почернели!» — пишет Порошенко в Twitter.

Хіба Кремль колись приховував, що розглядає російську церкву як гіпнотичний дурман для утримання сусідніх народів у сфері свого впливу? І зараз цього не таїть, що видно по істеричній реакції на отримання нашої церквою автокефалії. Аж зірки на кремлівських шпилях почорніли! — Петро Порошенко (@poroshenko) December 16, 2018

Важливе рішення Вселенського Патріарха та Синоду – підтвердження незаконності анексії Київської митрополії Москвою. Це рішення чітко окреслює наші духовні кордони. Воно рішуче відкидає галюцинаційні претензії Москви на Україну як нібито канонічну територію РПЦ, тобто самої Росії pic.twitter.com/ILhPsMySmu — Петро Порошенко (@poroshenko) December 16, 2018

Украинский президент также подчеркнул, что передача автокефалии непризнанной Украинской православной церкви является «подтверждением незаконности аннексии Киевской митрополии Москвой». Данное решение, полагает Порошенко, якобы лишает официальную Украинскую православную церковь Московского патриархата статуса канонической.

Накануне на Украине состоялся так называемый «Объединительный собор», на котором было принято решение создать «новую украинскую церковь» для передачи автокефалии от Константинополя.

Отметим, что, согласно существующим церковным порядкам, патриарх Константинопольский Варфоломей I не может самостоятельно предоставить автокефалию. Подобное решение может быть принято только совместным собором всех православных церквей и только с подачи церкви-матери (РПЦ).