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«Аж звезды на Кремле почернели»: Порошенко назвал РПЦ «гипнотическим дурманом» для Украины

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«Аж звезды на Кремле почернели»: Порошенко назвал РПЦ «гипнотическим дурманом» для Украины

Киев, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь всегда была инструментом российского влияния на Украину. Об этом глава государства заявил, комментируя итоги «Объединительного собора».

«Разве Кремль когда-нибудь скрывал, что рассматривает российскую церковь как гипнотический дурман для содержания соседних народов в сфере своего влияния? И сейчас этого не таит, что видно по его реакции. Аж звезды на кремлевских шпилях почернели!» — пишет Порошенко в Twitter.

 

Украинский президент также подчеркнул, что передача автокефалии непризнанной Украинской православной церкви является «подтверждением незаконности аннексии Киевской митрополии Москвой». Данное решение, полагает Порошенко, якобы лишает официальную Украинскую православную церковь Московского патриархата статуса канонической.

Накануне на Украине состоялся так называемый «Объединительный собор», на котором было принято решение создать «новую украинскую церковь» для передачи автокефалии от Константинополя.

Отметим, что, согласно существующим церковным порядкам, патриарх Константинопольский Варфоломей I не может самостоятельно предоставить автокефалию. Подобное решение может быть принято только совместным собором всех православных церквей и только с подачи церкви-матери (РПЦ).

Автор: Антон Соколов
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