Госдолг США к концу правления Трампа может вырасти на 4,4 трлн долларов — Bloomberg

Вашингтон, 16 декабря. Темпы роста госдолга США в этом году могут побить рекорд 2012 года, полагают эксперты американского агентства Bloomberg.

Аналитики подсчитали, что с начала года сумма госдолга США выросла на 1,36 трлн долларов (на 6,6%). Всего же, за все время правления Трампа, к государственному долгу страны прибавилось еще 1,9 трлн долларов. Если эта тенденция сохранится, до к концу срока Трампа госдолг вырастет на 4,4 трлн долларов.

Напомним, что на конец финансового года госдолг США превысили рекордный показатель в 21 триллион 516 миллиардов долларов. На 28 сентября 2017 года государственные обязательства Соединенных Штатов составляли 20 триллионов 245 миллиардов долларов. В конгрессе США в августе заявляли, что за 11 месяцев минувшего финансового года правительственные займы достигли 895 миллиардов долларов.