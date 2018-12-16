Сирия: курды разочаровались в США и надеются на помощь Дамаска

Командир Отрядов народной самообороны (YPG) Сепан Хамо заявил о готовности курдов к военному сотрудничеству с Сирийской арабской армией (САА) в случае начала операции турецких войск в оккупированных курдскими радикалами районах на северо-востоке САР, передает издание Al Watan. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Более того, как следует из слов представителя YPG, курды даже не предлагают войскам САР консолидировать усилия и тем более не просят у них помощи, по их мнению — официальный Дамаск «должен принять меры по защите пограничных с Турцией территорий (курсив ФАН)».

«Мы рассчитываем координировать с САА действия по отпору грядущей турецкой агрессии», — подчеркнул Сепан Хамо.

Но почему Дамаск должен помогать курдским формированиям, которым не раз предлагалось добровольно передать удерживаемые ими регионы назад в ведение центрального правительства Сирии? И почему сами бойцы YPG прибегают к столь требовательной риторике, указывая легитимной власти республики, что она должна и что нет, когда они сами при этом регулярно нарушают как сирийские, так и международные законы?

Наш собеседник — кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов — уверен, что в действительности курды сделали данное заявление, кажущееся чересчур самоуверенным, от отчаяния. Их могли напугать слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о возможном скором уходе войск США из Сирии. Но самое страшное для них то, что даже пусть это и фейк, как, скорее всего, и есть на самом деле, военной поддержки со стороны американцев они в любом случае не дождутся.

«Угроза турецкой операции более чем реальная. Очевидно, что войска Анкары готовы броситься в наступление. На фоне этого слова Чавушоглу о готовности американского президента Дональда Трампа вывести силы с сирийских территорий прозвучали для YPG, словно гром. Даже не важно, правда это или нет — так или иначе, вероятность того, что Вашингтон, как и в случае с Африном, вновь предаст курдские интересы, очень высока, поэтому курды действительно могут скоро снова оказаться один на один против турецкой армии. Соответственно, главари так называемой Рожавы осознали, что им в любом случае нужна будет помощь», — пояснил собеседник ФАН.

Тем не менее даже согласие Дамаска на сотрудничество с YPG не решит проблемы территориального единства страны и не закроет курдский вопрос. Соответственно, единственный возможный выход для Отрядов народной самообороны в том, чтобы собственноручно вернуть все северо-восточные земли под управление центрального правительства САР и отказаться от дальнейших связей с Вашингтоном. Именно так предлагала поступить Россия бойцам YPG перед штурмом Африна турками. Их отказ, однако, привел к тому, что Анкара теперь все глубже запускает свои корни в этот кантон на северо-западе провинции Алеппо.

«Курды уже давно и достаточно грубо нарушают единство сирийской государственности. При этом они действуют заодно с США, которые являются основным внешним агрессором в Сирии. Поэтому, чтобы рассчитывать на помощь САА и предотвратить турецкое вторжение, они могут лишь вернуться к взаимодействию с правительством Сирии, отказаться от сепаратистских настроений, направленных на развал страны, и в дальнейшем развивать свою политическую идентичность только в рамках единого сирийского государства. У них есть один путь», — подчеркнул эксперт.

Притом на данном пути курды не должны наивно полагать, что Дамаск ждет их назад с распростертыми объятиями. Отряды YPG сделали слишком много против своей собственной страны, и им придется сделать еще больше положительного, чтобы вернуть доверие сирийского народа и правительства.