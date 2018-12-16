«Врача, врача!»: украинцы отреагировали на слова Порошенко о «духовной независимости»

На Украине состоялось-таки создание «новой церкви». Президент Порошенко трудился над своим детищем не смыкая глаз. То заглядывал с визитом в Константинополь, ты ублажал главного (до вчерашнего дня) раскольника Филарета. То призывал всех бежать «гэть від Москви» (рус. — прочь от Москвы — прим. ФАН), то заманивал в свои ряды тех, от кого еще вчера хотел «гэть». Заманил целых двух. Пообещал предателям защиту.

«Я гарантирую, что государство защитит права священников и прихожан УПЦ МП, которые добровольно войдут в единую церковь», — сказал гарант.

Ну да, уж Петр Алексеевич своих не предаст. Слово комсомольца, регионала, министра «злочынной влады» и просто человека, победившего в АТО за считанные часы. А кто сомневается, пусть спросит у «патриарха» Филарета. Бывшего «патриарха» Филарета.

Как бы там ни было, новая структура получила название, устав и руководителя. Порошенко засиял от счастья.

«Наконец мы получаем духовную независимость. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи. Мы возвращаемся на свою определенную Богом дорогу и идем своим путем», — написал гарант в Twitter.

Его чувства можно понять. Когда Всевышний одному тебе открывает свою волю — это приятно.

Порошенко также поблагодарил всех украинцев, которые «с самого начала» верили в автокефалию. В этом месте не обойтись без дополнительного толкования. Что следует считать началом? Родился, и сразу поверил в автокефалию? Или же имеется в виду вера в суетливые телодвижения самого президента? Но главный вопрос, конечно, заключается в другом: каковы настоящие итоги собора?

Объединение не состоялось

Хотя собор позиционировался как «объединительный», на деле эта вывеска выглядит нелепо. Условно объединились лишь две не канонические структуры: Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская православная автокефальная церковь. Из УПЦ МП «переметнулись» лишь два иерарха. Скромный результат, если учесть, что число прихожан УПЦ МП исчисляется миллионами. Молодец, Петр Алексеевич, всех объединил.

На фоне очевидного провала пафос президента о «духовной независимости» был встречен обществом насмешливо. Украинцы отреагировали эмоционально.

«Врача, врача!» — требует пользователь под многозначительным ником Konstantinoff‏ .

Не обошлось и без любимого талисмана Порошенко — рыжей белочки.

Другой участник дискуссии сравнил новую структуру с «колхозом имени Бандеры».

Православная Церковь - это не колхоз имени Бандеры. Ее нельзя создать указом алкаша-олигарха, которого террористы, захватившие власть в Киеве, назначили своим главарём, даже если в этом шабаше участвует турок,называющий себя "Патриархом Вселенной". Вы учредили "Секту Сатаны" pic.twitter.com/y2YXqw34FR — иван (@Vatnik7) December 16, 2018

В этой колкости заложена немалая доля истины. Действительно, радикалы выступили в числе главных сторонников создания «новой церкви». А вот верующих нет...

«Довольно жалкое зрелище представляла из себя и массовка, которую власти собрали около Софии — сюда по разнарядкам автобусами и поездами свезли бюджетников со всей страны», — описывает события «Страна».

В УПЦ МП тоже не разглядели в странном собрании «исторического» события. Позиция канонической церкви сводится к тому, что объединение двух не канонических структур никак не повлияло на их статус.

«Раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковью. Радостно и отрадно, что епископат, духовенство и верующие сохранили верность Церкви. Церковь явила свое единство», — прокомментировал в Facebook заместитель главы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Главный проигравший — Филарет

За бывшего главу УПЦ КП даже как-то обидно. Долгие годы он боролся за создание поместной церкви, независимой от Москвы. Еще несколько дней назад Денисенко обещал «умереть патриархом». Казалось, мечта сбывается. Но Филарета предали ближайшие соратники. Главой новой церкви стал Переяславский и Белоцерковский Епифаний, бывший еще вчера правой рукой.

«Он потерял ранг и главы церкви, и действующего патриарха (ему сохранили звание «почетного патриарха»), да и сама церковь (пусть и непризнанная никем) де-факто прекратила существование», — пишет «Страна» о трагедии «патриарха».

Впрочем, если кто-то и вправе судить за предательство, то это точно не Филарет. Не следует забывать, что УПЦ Киевского патриархата родилась как следствие обиды Денисенко на поражение в выборах главы канонической церкви.

«Я сын шахтера, стал архимандритом и ректором. При какой другой власти это могло бы случиться? Под чьим небом вы живете? Чей хлеб едите? По чьей земле ходите? Вы неблагодарные, вас советская власть учит…», — говорил Филарет в далеком 1959 году.

Еще в мае 1990 года он осуждал сторонников автокефалии, упрекая их в расколе и связях с националистами. Однако поражение на Поместном соборе месяц спустя в корне изменило мировоззрение Денисенко. Филарет возглавил порицаемых им раскольников. Теперь же пришла очередь Филарета отдавать судьбе долги.

С независимостью не заладилось

Симпатики преподносили «новую церковь» как независимую структуру. Заветное словечко любил произносить и Петр Порошенко. Но именно он и сдался Варфоломею без боя. Константинополь сполна воспользовался безвыходным положением главы Украины. В преддверии выборов Петру Алексеевичу нужна была хоть какая-то «победа». К тому же, одно дело — «гэть вид Моски», а другое — «гэть» от всех. Порошенко был вынужден соглашаться на все условия Варфоломея.

Капитуляция перед Фанаром понравилась не всем. За два дня до «объединительного собора» советники президента беседовали с иерархами УПЦ КП. Филарет был весьма обеспокоен хищным поведением новых покровителей. Но «братья по вере» сочли за лучшее проявить «гибкость». Рассудили, что если должность им «светит» повыше, то независимости можно и поменьше.

Уже началось…

Глубокий религиозный конфликт мало кому приносил пользу. Можно не сомневаться, что «новая церковь» в ближайшем будущем громко заявит о своих «правах». Собственно, уже началось. 13 декабря группа молодых людей захватила «кафедральный собор». Один из двух предателей, бывший митрополит Симеон, вопреки воле пытается перевести храм под новую юрисдикцию. Прихожане против, но группа вооруженных людей — за.