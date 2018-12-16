Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Автокефалия, язык и НАТО: Порошенко рассказал о стратегии по «деколонизации» Украины

46
0 Оставить комментарий

Автокефалия, язык и НАТО: Порошенко рассказал о стратегии по «деколонизации» Украины

Киев, 16 декабря. Украинские власти реализуют стратегию по «деколонизации» страны и выводу ее из постсоветского пространства. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его слова, передача непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии, соглашение о евроинтеграции и «преодоление зависимости от российского газа» (сегодня Киев приобретает европейский реэкспорт российского газа вместо прямых закупок) является частью этой стратегии.

«Проект автокефалии и получения томоса — органичная часть осмысленной и выверенной стратегии на окончательную деколонизацию, полный выход из постсоветского состояния и влияния РФ», — пишет Порошенко в Twitter.

 

Кроме того, украинская стратегия, как утверждает глава государства, заключается в развитии сильной армии, переходе на натовские стандарты, доминировании украинского языка во всех сферах жизнедеятельности, создании международной коалиции поддержки Украины  и конституционных поправках, которые фиксируют курс Киева на вхождение в ЕС и НАТО.

 

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.