Автокефалия, язык и НАТО: Порошенко рассказал о стратегии по «деколонизации» Украины

Киев, 16 декабря. Украинские власти реализуют стратегию по «деколонизации» страны и выводу ее из постсоветского пространства. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его слова, передача непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии, соглашение о евроинтеграции и «преодоление зависимости от российского газа» (сегодня Киев приобретает европейский реэкспорт российского газа вместо прямых закупок) является частью этой стратегии.

«Проект автокефалии и получения томоса — органичная часть осмысленной и выверенной стратегии на окончательную деколонизацию, полный выход из постсоветского состояния и влияния РФ», — пишет Порошенко в Twitter.

Проект автокефалії і здобуття Томосу – органічна частина осмисленої і вивіреної стратегії на остаточну деколонізацію, повний вихід із пострадянського стану і сфери впливу РФ. Вона проявилася в Угоді про асоціацію і ЗВТ з ЄС, у безвізі, у подоланні залежності від російського газу pic.twitter.com/1gqZFofTUX — Петро Порошенко (@poroshenko) December 16, 2018

Кроме того, украинская стратегия, как утверждает глава государства, заключается в развитии сильной армии, переходе на натовские стандарты, доминировании украинского языка во всех сферах жизнедеятельности, создании международной коалиции поддержки Украины и конституционных поправках, которые фиксируют курс Киева на вхождение в ЕС и НАТО.