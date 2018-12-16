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Опубликованы кадры ракетного удара Су-25 на учениях в Киргизии

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Опубликованы кадры ракетного удара Су-25 на учениях в Киргизии

Москва, 16 декабря. Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по наземным целям на учениях в Киргизии.

Экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25, дислоцирующиеся на российской авиабазе Кант в Киргизии, провели учебно-тренировочные полеты в горах Центральной Азии. Российские летчики провели более 30 вылетов, в ходе которых отработали нанесение ударов по наземным целям. Учебно-тренировочные полеты выполнялись на высоте от 250 до 2,5 тысячи метров со скоростью до 750 километров в час. Экипажи Су-25 наносили ракетные удары по наземным целям на горном полигоне Эдельвейс.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео ракетного удара Су-25, который был выполнен в рамках учений. При этом низкая облачность не помешала российским летчикам успешно выполнить поставленные задачи.

 

Автор: Артем Никулин
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