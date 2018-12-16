Порошенко назвал главные задачи Украины на ближайшие пять лет

Киев, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко обозначил главные задачи страны на ближайшие пять лет. По его словам, речь идет о прекращении войны в Донбассе при условии соблюдения национальных интересов Украины, преодолении экономического кризиса, а также о подготовке к вступлению в Евросоюз и НАТО.

«В следующие 5 лет предстоит сделать три важные вещи. Достичь мира на основе национальных интересов Украины. Преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечить рост уровня жизни. Достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО», — пишет Порошенко в Twitter.

У наступні 5 років належить зробити три важливі речі. Досягти миру на основі національних інтересів України. По-друге, подолати наслідки економічної кризи, спричиненої війною та забезпечити зростання рівня життя. По-третє, досягти критеріїв для вступу до ЄС і НАТО pic.twitter.com/0TEztxImK8 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 16, 2018

Напомним, что лидеры западных стран неоднократно заявляли, что единственным невоенным способом покончить с затянувшимся вооруженным конфликтом в Донбассе является реализация заключенных в 2015 году минских договоренностей. Несмотря на то, что Украина подписала этот документ, за четыре года она не выполнила ни одного его пункта.