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Порошенко назвал главные задачи Украины на ближайшие пять лет

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Порошенко назвал главные задачи Украины на ближайшие пять лет

Киев, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко обозначил главные задачи страны на ближайшие пять лет. По его словам, речь идет о прекращении войны в Донбассе при условии соблюдения национальных интересов Украины, преодолении экономического кризиса, а также о подготовке к вступлению в Евросоюз и НАТО.

«В следующие 5 лет предстоит сделать три важные вещи. Достичь мира на основе национальных интересов Украины. Преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечить рост уровня жизни. Достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО», — пишет Порошенко в Twitter.

Напомним, что лидеры западных стран неоднократно заявляли, что единственным невоенным способом покончить с затянувшимся вооруженным конфликтом в Донбассе является реализация заключенных в 2015 году минских договоренностей. Несмотря на то, что Украина подписала этот документ, за четыре года она не выполнила ни одного его пункта.

Автор: Антон Соколов
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