«До последнего думал, что они живы»: оператор ВГТРК Денисов рассказал о гибели коллег в Донбассе в 2014 году

В день памяти погибших журналистов в поселок Металлист на памятные мероприятия приехала делегация из РФ, в числе которой был оператор ВГТРК Виктор Денисов. Он чудом выжил в день гибели своих коллег, журналиста Игоря Корнелюка и звукооператора Антона Волошина. Вместе им пришлось многое пережить, чтобы снять истинные кадры о войне в Донбассе.

17 июня 2014 года Денисов вспоминает с содроганием сердца. Рассказывает, что в тот роковой день съёмочная группа ВГТРК приехала в поселок Металлист, чтобы снять материал про эвакуацию беженцев из города Счастья.

— Виктор, расскажите про тот страшный день, 17 июня 2014 года?

— В тот день ничего не предвещало, что произойдет такая ужасная трагедия. Мы узнали, что отсюда выводят беженцев — из поселка Металлист, со Стукаловой Балки, из города Счастья, — и мы приехали сюда, чтобы снять материал. Когда прибыли, увидели группы беженцев, которые не знали, что им делать, куда идти. К ним должен был подойти ополченец. С ополченцем я пошел: мы решили разделиться, чтобы не рисковать всей съёмочной группой. Мы тут же рассредоточились.

Главным было снять все на камеру. Я туда пошел с ополченцем, а ребята снимали меня на камеру с обочины дороги. Когда ополченец подошел к беженцам, произошел взрыв. Первая мина попала почти в ополченца. Следующий взрыв прогремел через минуту сзади. Возможно, от него ребята и погибли.

Было три взрыва, как потом показали в Следственном комитете РФ. Три гаубицы били по поселку Металлист. Я не оглядывался назад и не думал до последнего момента, что эти снаряды угодили в моих коллег. Я до последнего момента думал, что они живы, здоровы, пока мне не сказали уже в Луганске. Я побежал к беженцам, чтобы с ними вместе уйти из-под обстрела. Мы сели в машину, нас довезли до Луганска. В центре города я вышел.

До последнего момента не знал, что ребята погибли. Перегонять начал материал, звонить по всем телефонам и тогда уже понял, что что-то произошло, но я все равно думал, что они живы. Потом уже, когда вышел к администрации ЛНР, водитель наш Володя сказал, что там снарядом разорвало человека. Потом опознание было ← жуть. Каждый раз тяжело это вспоминать.

— Виктор, те кадры, которые вы сняли четыре года назад, облетели весь мир. Что вы думали в тот момент?

— Там было много взрывов. Когда был первый взрыв — в ополченца попала мина, — это было неожиданно для меня. Вдруг, в эту секунду, я оказался на войне. А потом сзади был выстрел, мощный, громкий. Я подумал, что я в ловушке. Первый выстрел в начале как бы, потом второй в конце, значит, третий будет посередине. Я уже ожидал, что сейчас в меня прилетит. Единственное, что я видел, — что ребята пошли за мной. Я думал, что они живы и остались там достаточно далеко, а они пошли за мной. И Антон Волошин снимал на свой смартфон все, что происходило после первого взрыва.

В тот момент у меня не было страха. Просто логическая такая мысль, как можно спрятаться, чтобы избежать гибели, чтобы сохранить материал и не попасть в плен к националистам. Чтобы вынести этот бесценный материал с места боя.