Huawei Mate 20 Pro признан самым энергосберегающим смартфоном
Москва, 16 декабря Китайский Huawei Mate 20 Pro занял первое место по результатам теста на предельную мощность, обогнав таких сильных конкурентов как Apple.
Huawei Mate 20 Pro смог проработать без подзарядки 8 часов 33 минуты, что на 20 минут больше, чем iPhone XS Max. На втором месте расположился iPhone XR, а на третьем — Samsung Galaxy Note 9, батарея которых села через 8 часов. iPhone XS, OnePlus 6T, Google Pixel 3XL и Samsung Galaxy S9 Plus оказались менее бережливыми и проработали в среднем от 6,5 до 7,2 часов.
Ранее сообщалось, что Huawei Mate 20 Pro набрал рекордные 310 тысяч баллов от экспертов при том, что большинство Android-смартфонов на Snapdragon 845 получают около 290 тысяч баллов. Эксперты изучили работоспособность смартфона при использовании различных приложений и пришли к выводу, что адаптивная операционная система устройства позволяет ему не зависать и стабильно функционировать.