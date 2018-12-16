17 мирных сирийцев погибли из-за налета коалиции США | 16 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

17 мирных сирийцев погибли из-за налета коалиции США Срочная новость из Сирии: 17 мирных жителей деревни погибли в окрестностях сирийского Хаджина в результате авиаудара коалиции во главе с США. Об этом сообщает государственное ТВ республики. Мы продолжим следить за развитием событий. А пока к другим новостям.

Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах главы региона после обработки 41% протоколов, об этом сообщает ЦИК РФ. Он набрал 61,45% голосов. Второе место по промежуточным результатам занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25% голосов. Алексей Тимченко от Партии роста набрал 5% и занимает третье место. За кандидата от партии «За женщин России» Розу Чемерис проголосовали 3% избирателей. Напомним, ЦИК признал недействительными итоги выборов губернатора Приморского края в сентябре.

Делегация России примет участие в работе Всемирного экономического форума Правительственная делегация России примет участие в работе Всемирного экономического форума, который состоится в январе 2019 года в Давосе. В пресс-релизе организации уточняется: для того чтобы заниматься глобальными проблемами, необходимо участие всех заинтересованных сторон. Ранее говорилось, что из-за санкций США бизнесмены из России не смогут принят участие в мероприятии. Напомним, форум будет проходить с 22 по 25 января, в нем примут участие более 50 государств.

В Сирии незаконные вооруженные группировки продолжают вывоз нефти В Сирии незаконные вооруженные группировки продолжают вывоз нефти с территории республики. По пути в Турцию и Ирак фиксируются транспортные колонны, следующие из районов крупнейших месторождений САР. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военно-дипломатический источник. На кадрах, сделанных российской воздушной разведкой, заметно, как колонны нефтевозов транспортируют незаконно добытые природные ресурсы из контролируемых американцами восточных районов.