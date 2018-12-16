Порошенко пообещал защиту священникам УПЦ, поддержавшим церковный раскол

Киев, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти защитят священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддержат раскол и признают новую «поместную православную церковь».

По его словам, власти Украины готовы защитить права священников и прихожан УПЦ МП, которые добровольно присоединятся к «украинской поместной церкви».

«Я гарантирую, что государство защитит права священников и прихожан УПЦ МП, которые добровольно войдут в единую церковь», — заявил Порошенко в ходе пресс-конференции в Киеве.

Накануне в Киеве прошел «объединительный собор», который провозгласил создание «поместной православной церкви Украины». Главой непризнанной церковной структуры был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

В начале октября синод Вселенского патриархата снял анафему с глав непризнанных церковных структур, а также отменил действие указа от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. Синод РПЦ осудил действия Константинопольского патриархата, назвав расколом создание «украинской поместной православной церкви». При этом в последнее время власти Украины усилили давление на представителей канонической Украинской православной церкви.