Торговые войны и Brexit: Bloomberg рассказал, что угрожает мировой экономике в 2019 году

Вашингтон, 16 декабря. Американское агентство Bloomberg выпустило неутешительный прогноз, в котором перечислило главные угрозы для мировой экономики в 2019 году с учетом текущей ситуации.

Самой явной угрозой оказалась затеянная президентом США Дональдом Трампом торговая война с Китаем. По мнению экономистов, если американский лидер в следующем году введет новые пошлины на китайские товары, то ВВП КНР замедлится на 1,5%. Впрочем, гораздо более серьезные последствия это будет иметь для самих Штатов в долгосрочной перспективе, а также для всего мира, поскольку в результате экономического противостояния Вашингтона и Пекина мировая экономика рискует потерять более 1,5 трлн долларов, что может привести к сокращению глобального ВВП на 1,9%.

Другим серьезными испытанием в 2019 году станут проблемы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза. Если произойдет «жесткий» Brexit (с разрывом всех существующих соглашений), то британская экономика просядет сразу на 7%, а при мягком выходе — на 3%.

Кроме того, ситуацию в Европе осложняет кризис в Италии. Рим намерен утвердить проект бюджет, который предполагает сокращение дефицита с 2,4% до 2,04%, однако такой расклад не устраивает Евросоюз. Эти противоречия могут привести к снижению кредитных рейтингов и оттоку инвестиций.