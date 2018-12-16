Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 16 декабря.

Федеральное агентство новостей публикует фото и видео из квартиры жилого дома в Вологде, где ночью прогремел мощный взрыв газа. В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали. ФАН публикует фото из квартиры жилого дома в Вологде после мощного взрыва газа.

Если Украина вступит в НАТО и согласится на размещение на своей территории ядерных ракет альянса, то станет целью для российских ядерных ракет, предупредил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Если вступим в НАТО, станем целью для ракет РФ: экс-министр Украины сделал предупреждение Киеву

Две группы украинских разведчиков предприняли попытку приблизиться к позициям вооруженных сил ДНР на севере республики. ДНР: украинские разведчики предприняли попытку прорыва на севере Донбасса.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник раскрыл подоплеку «бегства» Петра Порошенко из Европарламента. «Его просто пожалели»: Олейник раскрыл причины «бегства» Порошенко из Европарламента.

Разведка Донецкой народной республики сообщила об обнаружении в Мариуполе американского офицера Эрика Адамса, который провел в штабе полка «Азов» закрытое совещание с командирами Вооруженных сил Украины. Эксперт объяснил участие офицера США в разработке плана ВСУ по захвату Донбасса.

Новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины, раскритиковали пользователи Интернета. «Отличная мишень для снайперов»: новый автомобиль нацгвардии Украины высмеяли в Сети.

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 с 25 пассажирами на борту в городе Кедровый, который расположен в Томской области, стала поломка шасси. Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе МЧС РФ. Названа причина жесткой посадки вертолета Ми-8 под Томском.

Несмотря на схожую конструкцию с украинским транспортным самолетом Ан-140 новый российский Ил-112В имеет лучшие показатели дальности полета, энергоэффективности и стоимости обслуживания. National Interest объяснил, чем российский Ил-112В превосходит украинский Ан-140.

ВМС США не располагает достаточным потенциалом палубной авиации для победы над флотами России или КНР, особые сомнения экспертов вызывает дальность полета истребителей и их надежность. В Вашингтоне признали, что потенциал палубной авиации США недостаточен для победы над Россией.

Глава Украины Петр Порошенко «сбежал» с дебатов в Европейском парламенте (ЕП), потому что испугался критики в свой адрес. Об этом заявил в интервью онлайн-студии «Капитал» киевский экс-дипломат Олег Волошин. Говорилось много плохого: экс-дипломат объяснил, почему Порошенко не появился на дебатах в ЕП.