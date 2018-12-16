Сирия, 16 декабря. «Ан-Нусра»*** заявила о задержании террористов ИГ1 и агентов САА в Идлибе. В результате бомбардировок коалиции США в «Хаджинском котле» погибли 17 мирных жителей. Турецкие саперы обезвредили СВУ в городе Африн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по уничтожению оставшихся от исламистов СВУ в провинции Алеппо; обстреляли позиции боевиков на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА в районе Ар-Рашидин на западе Алеппо; заявила о задержании террористов ИГ и агентов сил САР в южной части Идлиба; ведет перестрелки с САА на севере Хамы.

Международная коалиция: уничтожила здание мечети южнее Хаджина в Дейр-эз-Зоре, погибли 17 мирных жителей.

ВС Турции: обезвредили СВУ в городе Африн на северо-западе Алеппо.

ВВС Ирака: осуществили боевые вылеты в районе населенного пункта Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Step News Agency сообщает о том, что инженерные подразделения вооруженных сил Турции обезвредили взрывное устройство, заложенное в автомобиле в городе Африн. Отмечается, что транспортное средство было припарковано у рынка Аль-Хал недалеко от места взрыва, о котором сообщалось несколько часов назад. Тогда при детонации машины погибли восемь и получили ранения еще несколько мирных граждан.

Между тем правительственные силы ответили на обстрелы боевиками города Алеппо. Согласно данным информационного портала Jisr TV, артиллерийские удары Сирийской арабской армии (САА) пришлись по фортификационным сооружениям радикалов «Тахрир Аш-Шам» в районе Ар-Рашидин. Джихадисты, в свою очередь, не перестают вести огонь по западным окраинам административного центра провинции. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (radioshamfm), артобстрелу подвергся квартал Аль-Рамуса.

В районе Аль-Мидан в Алеппо, а также у населенных пунктов Бурейдж, Джаара и Кафр-Обейда продолжили работать саперы инженерных подразделений САА, которые занимаются уничтожением СВУ, оставшихся после выхода исламистов. Агентство новостей SANA News передает, что подрывные работы прошли в период с 9.00 до 14.30.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о последствиях бомбардировок международного альянса на юго-востоке региона. Медиапортал Jisr TV сообщает о том, что в результате беспорядочных авиаударов американских военных самолетов была уничтожена мечеть, расположенная южнее города Хаджин. Отмечается, что в здании на момент удара находились несколько террористов «Исламского государства»1. Кроме того, были убиты 17 мирных жителей, которых боевики использовали в качестве живого щита.

В настоящее время ВВС западной коалиции продолжают осуществлять авианалеты в районе населенных пунктов Абу-Хасан, Багуз Тахтани и Абу Аль-Хатер. В то же время недалеко от города Ас-Суса работает иракская авиация, предварительно скоординировавшая свои действия с сирийским правительством, передает Twitter-канал (Step_Agency).

Провинция Идлиб

Появились первые сообщения о результатах обысков, проводимых боевиками антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам». Как сообщает в сети Twitter военный источник (worldonalert), исламисты уже задержали многих людей по обвинению в членстве в «спящих ячейках» «Исламского государства», а также по подозрению в сотрудничестве с Сирийской арабской армией (САА). Местные активисты уверены, что большинство из арестантов в действительности не относятся ни к ИГИЛ1, ни к силам САР. Напомним, ранее под арестом «Джебхат Ан-Нусры»1*** нередко оказывались гражданские лица, бездоказательно обвиненные в сотрудничестве с теми или иными формированиями, противостоящими «Тахрир Аш-Шам».

Между тем проасадовские военизированные формирования приступили к обстрелам опорных пунктов джихадистов вооруженной оппозиции в юго-восточной части Идлиба. Информагентство Masar Press Agency сообщает об ударах, нанесенных бойцами Национальных сил обороны****** (NDF) по позициям радикалов недалеко от города Джарджаназ. Сведений о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Провинция Хама

На севере Хамы продолжаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой». Как передает интернет-портал Step News Agency, стороны обмениваются ударами в окрестностях города Мурек. В то же время исламисты не прекращают обстреливать населенные пункты Маан и Телль Базам из ракетных установок. Правительственные подразделения задействовали разведывательные беспилотники, чтобы обнаружить военные объекты противника.

Повторяющиеся провокации радикалов являются нарушением условий российско-турецкого Меморандума, заключенного в Сочи 17 сентября. Напомним, в рамках соглашения исламисты должны были вывести все свои отряды и тяжелую военную технику из демилитаризованной зоны, сформированной на границах «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)