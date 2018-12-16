Более 350 человек задержаны во Франции в ходе протестной акции «желтых жилетов» 15 декабря

Париж, 16 декабря. Французская полиция задержала более 350 человек в ходе акции протеста «желтых жилетов», которая состоялась 15 декабря в Париже. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По данным телеканала, в ходе протестных акций сотрудники полиции задержали 351 человека, из них 242 были взяты под стражу​​​. Кроме того, в результате столкновений с полицией девять человек получили ранения.

Стоит отметить, что 15 декабря в Париже состоялась пятая по счету протестная акция «желтых жилетов». Она оказалась намного спокойнее предыдущих акций протеста. Кроме того, в ходе последней акции было зафиксировано уменьшение количества участников. Согласно данным полиции, 15 декабря общее число манифестантов по всей Франции составило 33,5 тысячи человек, в то время как 8 декабря в акциях протеста приняли участие 77 тысяч человек.

Напомним, в середине октября во Франции вспыхнули протесты, которые были вызваны повышением налога на топливо. Мирные протестные акции быстро переросли в беспорядки, в результате которых был разгромлен центр Парижа. 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране, однако акции протеста продолжаются.