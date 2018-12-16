«Холодная война» Павликовского получила европейский «Оскар»

Москва, 16 декабря. Фильм британского режиссера Павла Павликовского «Холодная война» был назван лучшим по версии Европейской киноакадемии. Любовная история, разворачивающая на руинах послевоенной Европы, обошла картины «На границе миров» Али Аббаси, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Девочка» Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахера.

Отметим также, что Павликовский был удостоен премии как лучший европейский режиссер и сценарист, а исполнившая главную роль Иоанна Кулинг названа лучшей актрисой.

Премия европейской киноакадемии вручается с 1988 года. Она изначально была задумана, как некий европейский аналог знаменитой американской кинопремии «Оскар».

Павликовский — британский режиссер с польскими корнями. Снял такие ленты, как «Стрингер», «Последнее пристанище», «Мое лето любви», «Женщина из пятого круга», а также «Ида». Последняя картина в 2015 году получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.