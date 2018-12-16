Ополченцы ДНР пресекли вылазку украинских разведчиков

Донецк, 16 декабря. Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) остановила вылазку двух разведывательных групп ВСУ на горловском направлении. В ходе операции пять украинских силовиков получили ранения. Об этом сообщает глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, в ночь на воскресенье две группы украинских разведчиков пытались приблизиться к позициям ДНР в районе населенного пункта Верхнеторецкое. Военнослужащие ДНР своевременно заметили противника, затянули его в ловушку и не только заставили прекратить операцию, но и обернули в паническое бегство, приводит слова Безсонова ДАН.

Также глава пресс-службы ведомства отметил, что за последнее время ВСУ активизировали усилия по разведке на территории ДНР, в том числе с использованием беспилотников, сообщают «Известия».