Киев, 16 декабря. Украинская православная церковь (УПЦ) была и остается единственной канонической церковью на Украине. Попытки киевского руководства создать «единую церковь» ведут лишь к расколу общества, об этом заявил глава политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук.

«УПЦ была, есть и остается единственной канонической церковью на Украине», — приводит слова Медведчука пресс-служба партии.

По словам главы политсовета партии, «объединительный собор», состоявшийся в субботу, является «очередной авантюрой» киевской власти, которая нарушает конституцию и права граждан Украины.

Медведчук назвал утопичной идею объединения украинской церкви путем ее раскола. Вместо «единства» украинцы получили очередной виток противостояния, отмечает Медведчук. Для нынешнего руководства страны вера и церковь стали средством политтехнологий, подчеркнул политик.

Медведчук добавил, что для него, как и для многих жителей Украины, УПЦ была и будет единственной канонической церковью, а конституция – основным законом.

Напомним, в субботу в Киеве прошел «объединительный собор». Главой новой церкви был избран Епифаний. Константинопольский патриархат предоставит неканонической церкви на Украине томос на автокефалию 6 января.

В РПЦ создание «единой церкви» на Украине назвали расколом и обвинили Константинополь в политических и неканонических действиях. Синод РПЦ принял решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

