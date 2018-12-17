Новый год 2019 Свиньи: в чем встречать, что готовить и дарить, как приманить удачу, советы астрологов

Уходит год Желтой земляной собаки. Переворачиваем последние листы календаря. Наступает Новый год 2019. Традиционный вопрос: Новый год 2019 какого животного? Ответ: наступает 2019 год Свиньи или Кабана. 2019 год — это год Желтой земляной свиньи. Астрологи считают наступающий год Свиньи очень важным и рассказывают, что нужно предпринять и как провести новогоднюю ночь, чтобы приманить удачу.

Год Желтой свиньи: что это такое?

Когда наступает 2019 год Свиньи

Согласно восточному календарю, 2019 год Свиньи наступит не в ночь с 31 декабря на 1 января, а в начале февраля 2019 года. Хотя астрологи советуют уважить символ наступающего года заранее — в новогоднюю ночь.

Чем важен год Желтой земляной свиньи

Важно, астрологи предупреждают: «Согласно цикличному 12-летнему восточному календарю, наступающий 2019 год является последним в цикле — он находится на стыке времен. 2019 год во многом является определяющим, к его встрече нужно отнестись с максимальной серьезностью».

Пограничный статус 2019 года является определяющим. В год Свиньи все будет самое-самое: эмоции, переживания, начинания, даже катаклизмы. Впрочем, астрологии уверены: все изменения в Новом году будут преимущественно положительными.

Кто такая Желтая земляная свинья

Символ приближающегося года — Желтая свинья, мастью повторяющая уходящую Желтую земляную собаку, символ 2018 года. Желтая свинья — знак, подвластный земной стихии.

Завершающий в цикле 2019 год соберет в себе знаки всех остальных животных 12-летнего китайского гороскопа. Обратите внимание: в какой бы год вы ни родились, это не имеет значения — Новый 2019 год будет важным и определяющим абсолютно для всех.

Общая характеристика 2019 года Свиньи

Желтая земляная свинья — животное дельное и хозяйственное. Она трудолюбива, упорна, не пасует перед жизненными трудностями, уверенно движется вперед. В 2019 году упорные и трудолюбивые будут вознаграждены: продвижением по службе, новыми проектами, победами на личном фронте.

С радостным сердцем могут встречать год Свиньи непоседы: если ваша работа или интересы связаны с поездками, путешествиями, ждите радостных приключений, открытий, интересных встреч, которые приведут к новым ярким отношениям.

Обратите внимание: хотя свинья и «земляная», она любит путешествовать не только по земле, но и по морю с воздухом. Как говорится, своя рука — владыка: в новогодние каникулы смело покупайте билеты на круизные лайнеры, заранее планируйте побольше командировок.

Год Свиньи в финансовом плане

Когда речь заходит о финансах, Свинья вспоминает, что она животное приземленное, надежное и основательное. Знатоки восточных премудростей успокаивают: с финансами в Новом 2019 году все будет достаточно стабильно. Финансовая удача будет благоволить трудолюбивым, упорным, настроенным надеяться на себя и своих близких.

При соблюдении этих условий смело ждите повышения зарплаты, делайте выгодные вложения, развивайте частный бизнес, вкладывайте деньги в домашний уют и процветание. Поощряются денежные вливания, связанные с домашним обустройством: 2019 год чрезвычайно удачен для решения квартирного вопроса. Это расширение жилплощади, строительство нового дома, покупка квартиры, капитальный или косметический ремонт. Земляная свинья напоминает — все в дом!

Как на личном фронте в Новом 2019 году?

Что «личного фронта», Желтая земляная свинья советует не держаться за изжившие себя отношения, которые уже нельзя «починить». Любые перемены к лучшему: 12-летний цикл завершается, впереди новые отношения, которые будут крепче и надежнее ушедших в прошлое.

Как встречать Новый год

В чем встречать 2019 год Свиньи

Этот вопрос волнует многих, не только женщин, но и мужчин. Правила «как встретишь Новый год, так его и проведешь» никто не отменял. Модельеры и астрологи солидарны — поменьше комплексов, побольше креатива.

Прошлогодняя Собака и символ Нового года Свинья в чем-то похожи: обе «земные», домашние, четвероногие и окрас у них одинаковый. Что касается моды, то здесь Желтая свинья отличается экстравагантностью и отличным вкусом, но без малейшего снобизма. Так что — дерзайте!

В чем встречать Новый год: какие цвета выбрать

Если следовать традиции, отмечать встречу Нового 2019 года Желтой земляной свиньи надо в оттенках, характерных для этого животного. Это все оттенки розового, вплоть до самых экстравагантных, желтые, коричневые, охристые, золотистые, красные — широчайшее поле для фантазии.

Но, внимание: модница-Свинья не осудит, если вы отдадите дань другим оттенкам, которые, возможно, вам больше к лицу! Поэтому смело планируйте новогодний наряд в синей гамме, в серебристых оттенках, вплоть до классических белых и черных нарядов! Не забывайте об аксессуарах, тут Желтая свинья рекомендует не скромничать и себя не ограничивать.

В чем встречать год Свиньи разным знакам зодиака

Предлагаем краткий инструктаж всем знакам зодиака: в чем встречать год Желтой земляной свиньи (или, если угодно, Кабана).

Даме-Овну стоит немного приглушить свою бешеную энергетику, надев на новогоднюю вечеринку наряд мягких охристых или золотистых тонов. Мужчина-Овен может надеть костюм благородного оливкового оттенка, добавив скромные, но недешевые аксессуары.

Телец как земной знак обязательно угадает, как угодить Земляной свинье: подойдут теплые оттенки коричневого, оливкового, приглушенного зеленого, а также желто-оранжевые цвета спелых фруктов. Дополнят наряд яркие аксессуары, в том числе золотые или имитирующие золото.

Женщинам-Близнецам год Свиньи лучше встречать в том, что подчеркнет парность. Помимо традиционных серег (они могут быть большими и экстравагантными), это другие парные украшения — на руки браслеты, в волосы — красивые заколки, подойдут и симметричный принт на одежде. В костюм с повторяющимися рисунками можно одеть и ребенка, если вы собираетесь на новогодний вечер или в гости всей семьей.

Раку можно не скромничать: приготовьтесь к романтическим неожиданностям прямо в новогоднюю ночь. Смело наряжайтесь в яркое: красное, золотое — вплоть до огненного. На аксессуарах не экономьте: не бойтесь стразов, диадем, усыпанной блестками обуви — все будет уместно.

Лев даже у новогодней елки должен выполнять свою главную миссию — повелевать и властвовать. Новый год — самое время подчеркнуть пышным, но строгим нарядом свою воображаемую корону. Впрочем, почему воображаемую? Женщинам корону вполне заменит изящная диадема. Мужчины смогут подчеркнуть свой лоск и статус отлично сидящим костюмом и дорогими аксессуарами. Ребенок-Лев, одетый в модный костюмчик с галстуком, также будет смотреться весьма эффектно.

Строгая и женственная Дева в новогоднюю ночь будет отлично выглядеть в нежных пастельных тонах и в струящихся тканях: подойдут неяркие оттенки розового, персикового, бежевого, светло-коричневого, золотистого. Не бойтесь контрастных нарядов: смело сочетайте черное с белым, красное с черным, шелк с бархатом — пришпорьте фантазию и станете королевой бала!

Дамы-Скорпионы — обратите внимание на обувь: чем сногсшибательнее она будет, тем больше понравится хозяйке новогоднего бала — моднице-Свинье.

Девушка-Стрелец сможет изумить публику неожиданной прической: смело экспериментируйте с цветом, формой, украшениями. Блестки, ленты, маленькая изящная шляпка с вуалеткой — все это ваше! Мужчине-Скорпиону стоит подумать об изящном платочке, как бы невзначай выглядывающем из кармашка, а лучше о старинной часовой цепочке в жилетном кармане.

Козерог может одеться достаточно скромно, но с украшениями не бойтесь переборщить: большие серьги, крупные бусы, массивные колье и браслеты будут кстати. Приветствуется яркий макияж.

Водолей также может позволить себе побольше украшений, предпочтение лучше отдать полудрагоценным и драгоценным камням.

Рыбы поразят публику украшениями из благородных металлов: сочетание золота и серебра — удачный выбор. Мужчины могут ограничиться серебристым оттенком галстука при безупречно сидящим костюмом.

Прислушивайтесь к себе: настроение подскажет, в чем встречать Новый 2019 год Желтой свиньи. Главное — побольше веселья, ярких новогодних впечатлений и сюрпризов. Готовя новогоднюю программу для себя и своих близких, не забудьте украсить дом, организовать хорошее застолье (меню продумайте заранее), подумайте о прогулках на свежем воздухе, фейерверках и других развлечениях, и тогда Новый 2019 год должен сложиться отлично!

Что готовить на 2019 год Свиньи

Меню на год Свиньи 2019

Что готовить на 2019 год Свиньи или Кабана, вопрос не такой уж сложный. Свинья — животное домовитое, хозяйственное, любящее семью, компанию и застолье. Новогодний стол должен ломиться от яств. Сочиняйте меню поинтереснее и побогаче: посидеть на диете успеете потом. Изобилие — лучшее украшение вашего стола!

Можно ли в Новый год есть блюда из свинины

Что подать на стол, вопрос непраздный. С одной стороны, негоже есть «именинницу»: насчет блюд из свинины стоит серьезно подумать, возможно, от них имеет смысл отказаться. С другой стороны, в наших широтах это самое доступное диетическое мясо, а климат в России не располагает к вегетарианству. Кроме того, не будем ханжами и вспомним, что встреча Свиньи в новогоднюю ночь в значительной мере условность: по восточному календарю это животное вступит в свои права только в первых числах февраля 2019 года.

Но, если вы решили отказаться от ароматной буженины, свиных отбивных и запечных ребрышек, — ваше право. Свинину в вашем новогоднем меню отлично заменят угощения из птицы, баранины и говядины. Не забудьте про рыбу и морепродукты, всеядная Свинья такой выбор одобрит, не говоря уже о домочадцах и гостях.

Что касается фруктов, овощей, выпечки, орехов, сладостей — тут полное раздолье: все эти блюда, без сомнения, украсят ваш новогодний стол. Вегетарианские блюда будут особенно уместны, если с вами Новый год будут отмечать близкие, соблюдающие Рождественский пост. Постящимся в новогоднюю ночь можно отведать рыбы, овощных салатов на растительном масле, орехов и фруктов, а после боя курантов выпить немного вина.

Что пить на Новый год Свиньи

Кстати об алкоголе. Хотя есть поговорка, мол, напился как свинья, но для наступающего года Желтого кабана такие излишества совершенно неуместны.

Внимание, это важно, не только астрологи, но и диетологи советуют: в новогоднюю ночь выпить, конечно, не грех, но ни в коем случае нельзя забывать об умеренности и здоровье. Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют в новогоднюю ночь отказаться от пива, а крепкие напитки употреблять только дома.

Если вы не представляете себе праздника без алкоголя, отдайте предпочтение шампанскому и сухим винам. Но помните: Желтой земляной свинье больше по нраву домашние морсы, свежевыжатые соки и свежие компоты.

Где и как встречать Новый год 2019

Куда пойти и где отметить праздник, нужно решить заранее. Свинья — животное коммуникабельное, любящее компанию, поэтому Новый год желательно встречать в коллективе. К человеку, который встречает Новый год один, Свинья отнесется с пониманием, но, если у вас нет компании, стоит заранее подумать, в какое людное место выйти погулять в новогоднюю ночь.

У тех, кому есть, с кем разделить праздник, — море возможностей. Можно устроить шумное застолье дома или выйти в люди: рестораны, клубы, совместные встречи праздника на даче очень понравятся компанейской Свинье.

Сразу после наступления Нового года берите ноги в руки — и вперед! Вас ждут уличные представления, фейерверки, катания с гор, коньки и другие зимние развлечения. Важно: во время новогодней прогулки надо помнить о технике безопасности, правилах дорожного движения и, главное, не отправляться навстречу приключением подшофе.

Как провести выходные и новогодние каникулы

После отлично проведенной новогодней ночи наступают вожделенные выходные. Забудьте о диване, телевизоре и «празднике живота». Отдых на зимних каникулах нужно организовать содержательно и с пользой для здоровья. Планируя поездку, лучше отдать предпочтение российским регионам с близким климатом. Краткосрочные вояжи в жаркие страны — не самое удачное решение с точки зрения акклиматизации, говорят врачи.

Советуем поехать в нашу Карелию или в соседние Финляндию с Эстонией: там можно встретить самых настоящих диких кабанчиков. Увидеть в лесу или у дороги компанию символов наступающего года — отличная примета. Подробнее о приметах на Новый 2019 год Свиньи мы расскажем в отдельном материале.

Особенно аутентичным будет отдых на курорте, где можно принимать грязевые ванны — Хрюшка любит поваляться в целебной грязи. На первом месте — курорты Мертвого моря, но в России и Европе таких мест тоже немало. Если вы заранее позаботились о путевке на такой курорт — это отличное решение, которое символу наступающего года придется по душе. Не стесняйтесь делать побольше фото ваших новогодних впечатлений и выкладывать их в соцсетях, коммуникабельная Свинья такое всецело одобрит.

Что дарить на Новый 2019 год Свиньи

Лучшие новогодние подарки для женщин и мужчин

Получать подарки любят все, но подбирать и дарить подарки — удовольствие не меньшее. Выбирая друзьям, родным и близким подарок к Новому году, нужно помнить: она любит все практичное, полезное и красивое.

Дарить забавную свинку-копилку — крайний случай, если ничего более оригинального в голову не пришло или времени выбрать не хватило. Но тема накопительства Свинье близка, поэтому красивый бумажник с энной суммой денег внутри будет уместен в качестве подарка и для мужчин, и для женщин.

В топе подарков для женщин, как всегда, украшения, в том числе дорогие, в том числе изысканный парфюм; для мужчин — дорогие аксессуары и, конечно, алкоголь.

Свинья — животное домовитое, поэтому предметы интерьера — от милых безделушек до антиквариата — будут уместны. А дорогая техника для дома — это идеальный вариант для подарка.

Подарки сотрудникам и друзьям

Если вы делаете новогодний подарок сотруднику, будут уместны недорогие изящные интерьерные вещицы, например, картинка на стену, необычная рамка для фото, поделка от мастеров народных промыслов, оригинальный сувенир, в том числе «свинской» тематики.

В качестве подарка друзьям уместно вложиться в какой-то общую трату: заказать столик в ресторане, купить билеты на киноновинку для небольшой компании, сводить друга или подругу на престижный концерт или в модный клуб, оплатить близкому человеку путевку на курорт.

Главное, чтобы подарок соответствовал тому, для кого он предназначен. Если вы не знаете, что конкретно подарить, можно купить подарочную карту — такую услугу предлагают многие известные фирмы.