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В США назвали цену истребителя шестого поколения

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В США назвали цену истребителя шестого поколения

Москва, 16 декабря. Первый истребитель шестого поколения должен поступить на вооружение военно-воздушных сил США к 2030 году. Стоимость одного истребителя составит порядка 300 миллионов долларов. Об этом сообщает американский журнал Defense News.

Истребитель будет создан в рамках проекта «Проникающая авиация» (Penetrating Counter-Air – Прим. ФАН). По словам американских военных, высокая стоимость будущего истребителя связана с использованием ряда высокотехнологичных решений, реализация которых требует больших затрат. Истребитель будет базироваться на новом малозаметном планере, для которого специально разработают двигатель, бортовое оборудование и вооружение.

Издание отмечает, новый истребитель должен заменить «хребет» ВВС США. Министерство обороны США планирует закупить 414 новых истребителей. Предполагается, что первый самолет шестого поколения поступит на вооружение ВВС США в 2030 году.

Автор: Артем Никулин
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